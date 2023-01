Emotiu homenatge a Aurora Picornell i les Roges del Molinar al teatre del Mar de Palma

El Teatre del Mar de Palma ha quedat ple aquest dissabte per a retre el tradicional homenatge a Aurora Picornell i les Roges del Molinar. Un acte, carregat de sentiment, que enguany és més especial que mai, després de la troballa i la identificació de Picornell a la fosa comuna del cementiri de Son Coletes, segons ha informat dBalears.

La presentadora de l'acte Blanca Orell ha reivindicat el llegat de Picornell, Belarmina González, Catalina Flaquer, Antònia i Maria Pascual, que foren vexades i assassinades pels feixistes la nit de reis del 1937. A més, l'acte ha esdevingut l'altaveu de les lluites actuals al voltant del llegat d'aquestes pioneres de la lluita social. En aquest sentit, Orell ha aprofitat la presentació per fer l'incís de demanar a les autoritats i recordar que Valtònyc no és aquí.

Al migdia d'aquest dissabte també han rebut un homenatge al Born del Molinar

El passeig del Born del Molinar s'ha omplert aquest dissabte de gent que ha volgut retre homenatge a Aurora Picornell i les Roges del Molinar. L'acte, que anualment organitza el Col·lectiu Aurora Picornell coincidint amb la data de l'afusellament de les activistes l'any 1937, ha servit per a recordar les figures de Picornell, Belarmina González, Catalina Flaquer, Antònia i Maria Pascual, tal com ha informat dBalears.

86 è aniversari del seu afusellament

Les roges des Molinar van ser fusellades el 5 de gener de 1937. Eren un grup de dones que vivien al barri del Molinar de Palma (Mallorca): Aurora Picornell, que va néixer l'any 1912 i fou afusellada al cementiri de Porreres, amb Catalina Flaquer Pascual i les seves filles Antònia Pascual Flaquer i Maria Pascual Flaquer, i Belarmina González Rodríguez.

D'Aurora Picornell s'ha dit que era la Pasionària de Mallorca. Fou una de les principals dirigents del Partit Comunista d'Espanya, i havia militat a la Lliga Laica de Mallorca i al Socorro Rojo, també va ser companya de l'agent internacional comunista Heriberto Quiñones, que també fou assassinat. Un destí semblant seguirien els pares i els germans d'Aurora Picornell.

