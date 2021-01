Memòria històrica

Mallorca recorda Aurora Picornell i les Roges del Molinar

Aurora Picornell i les Roges del Molinar van ser homenatjades ahir al vespre al Teatre del Mar. Un acte ja consolidat que, malgrat les circumstàncies actuals, va congregar més de mig centenar de persones, segons informa Ara Mallorca, que va participar en l'organització de l'acte.



La jove activista Aina Vidal va fer un parlament on ha reivindicat la necessitat de no aturar la les reivindicacions i seguir exercint el dret de protesta “perquè és més necessari que mai”. “Així com hi ha cultura segura, hi ha d’haver mobilització segura” ha sentenciat Vidal. Lara Gelabert ha parlat en nom del Comitè de Son Coletes, entitat convidada d’aquesta edició. Gelabert ha destacat que enguany, per fi, s’ha pogut obrir la fossa del cementeri de Manacor. Així mateix, ha apel·lat a la memòria perquè “els feixistes, avui, segueixen essent legals i guanyen posicions a les institucions”.



La vetlada va ser conduïda per l’actriu Marina Nicolau (Amor de cans, Llum Trencada, Amarg) i el grup de pop Salvatge Cor hi ha fet una actuació en format duet. L’acte és totalment autogestionat i compta amb col·laboració del Teatre del Mar, on se celebra des de 2016.