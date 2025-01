Memòria històrica

Homenatge Popular a Aurora Picornell i les Roges del Molinar

Les Roges del Molinar seran homenatjades, un any més, al barri del Molinar. L'acte serà aquest dissabte 4 de gener a les 19.00 h al Teatre del Mar. Les entrades es podran adquirir a partir de les 18.00 h a la taquilla fent un donatiu de 5 €.

A l'homenatge d'enguany hi parlarà Júlia Isern, de la plataforma Menys Turisme Més Vida; també hi serà Sebastià Frau, del col·lectiu Estimada Aurora, que ha interposat una querella contra G. Le Senne per estripar la fotografia de les Roges del Molinar. La part artística anirà a càrrec de Marta Elka i Toni Pastor, que oferiran una petita actuació. L'acte estarà conduït per la periodista Clàudia Darder.

Des de l'any 2010, el Molinar acull aquest homenatge popular a qui foren les seves veïnades, Aurora Picornell i les Roges del Molinar. Cada any es fan sentir veus de lluites actuals d'arreu del territori i hi actuen artistes que posen el seu talent al servei de la memòria.