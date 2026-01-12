Es manté el tall a la C-16, lAP-7 i al Coll d'Ares a lespera que Illa ratifiqui els compromisos.

Una vintena de pagesos de la Catalunya Central mantenen viu el tall a la C-16 entre Gironella i Berga en el cinquè dia consecutiu de protestes, a l’espera dels resultats de la reunió prevista aquesta tarda entre Revolta Pagesa i el president de la Generalitat, Salvador Illa. La decisió es va prendre en una assemblea celebrada diumenge a la nit a peu de carretera, i els concentrats han acordat no convocar cap nova assemblea fins que Illa comparegui públicament.
Els pagesos han passat la quarta nit dormint al ras, en tendes, tractors i remolcs, i mantenen el bloqueig com a mínim fins aquest dilluns a la tarda. Segons el portaveu de Revolta Pagesa a Osona, Guillem Solà, el conseller d’Agricultura “no és un interlocutor vàlid perquè les decisions depenen del Ministeri”. En declaracions a l’ACN, Solà ha estat clar: “Fins que no surti el president Illa a ratificar allò que va dir el conseller, no marxarem d’aquí”.
Entre els concentrats també hi ha escepticisme sobre la trobada amb el president. Jan Freixa, pagès del Bages de 21 anys, ha expressat desconfiança: “Penso que fan política i totes les paraules són fum”.
Cinquè dia de protestes i talls actius
La mobilització pagesa contra l’acord comercial entre la Unió Europea i el Mercosur continua arreu del país, tot i alguns canvis rellevants aquest dilluns al matí. A hores d’ara, continuen actius:
-
l’AP-7 entre Borrassà (Alt Empordà) i Vilademuls (Pla de l’Estany), en un tram d’uns 18 quilòmetres,
-
la C-16 entre Berga i Casserres (Berguedà), amb uns cinc quilòmetres tallats,
-
i la C-38 al coll d’Ares, on només es restringeix el pas de camions.
Aquests talls responen a les decisions preses en assemblees després de la reunió celebrada ahir a la tarda a Bàscara (Alt Empordà) entre el sector i el conseller d’Agricultura, Òscar Ordeig. En aquesta trobada, Ordeig va demanar aixecar els bloqueigs i va prometre una nova reunió la setmana vinent per articular un “front comú” davant de Madrid i Brussel·les contra els efectes del Mercosur.
Aixecat el tall al Port de Tarragona
En canvi, Revolta Pagesa ha decidit aixecar aquest dilluns al matí el tall a l’accés al Port de Tarragona per l’A-27. La decisió arriba després que s’hagi concedit una reunió amb el president Illa, prevista per a aquesta tarda, que el sector considera una garantia política addicional.
En un comunicat emès a primera hora del matí, el col·lectiu ha explicat que, “a última hora de la nit d’ahir, en negociacions amb la Conselleria, vam deixar clar que la pagesia necessitava una garantia més perquè les paraules del conseller fossin palpables”. Davant la concessió de la reunió amb el president, els pagesos han optat per desconvocar la protesta a Tarragona.
Després de quatre nits dormint al ras, els 25 tractors i una quinzena de vehicles que mantenien el bloqueig han abandonat l’enclavament portuari en columnes cap a la Conca de Barberà, el Penedès i el Baix Camp, i l’accés al port ja ha quedat totalment obert, segons informa l’ACN.
A l’espera de la reunió amb el president
Tot i l’aixecament del tall a Tarragona, la resta de concentrats a l’AP-7, la C-16 i el coll d’Ares han decidit mantenir les protestes almenys fins conèixer el resultat de la reunió amb Salvador Illa. El sector insisteix que només abandonarà els talls si el president ratifica públicament els compromisos traslladats pel conseller Ordeig i assumeix un paper actiu davant Madrid i Brussel·les.
La mobilització pagesa, iniciada la setmana passada, entra així en una fase decisiva, amb el focus posat en la resposta política del Govern i en la capacitat de convertir les promeses en garanties efectives per al futur del sector agrari català.
Ampliació | Cinquè dia de talls en carreteres catalanes, entre elles la #C16 al #Berguedà i la C-38 al Coll d'Ares, per protestar contra l'acord #UE-#Mercosur. #Cerdanya #Pirineu #EU #trànsit https://t.co/spS5s1qFZz— RàdioSeu (@RadioSeu) January 12, 2026