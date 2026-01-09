Barcelona no pot respirar: continuen les mobilitzacions veïnals contra lexcés de trànsit

La Federació d’Associacions Veïnals de Barcelona (Favb) ha tornat a denunciar l’excés de trànsit que pateix Barcelona, una situació que considera greu i inacceptable per les conseqüències que té sobre la salut pública i la seguretat viària. Segons l’entitat, la contaminació atmosfèrica provoca més de 1.000 morts prematures cada any a la ciutat, a més de nombrosos accidents de trànsit que afecten massa sovint infants, especialment en els entorns escolars.
La Favb assenyala que una part important del problema té el seu origen en la concentració desproporcionada de centres educatius concertats i privats al districte de Sarrià-Sant Gervasi, que acumula una de les densitats escolars més elevades del món. Aquest model educatiu genera una mobilitat fortament dependent del vehicle privat, ja que moltes famílies utilitzen el cotxe per portar-hi els infants.
Segons l’entitat veïnal, aquesta dinàmica tensiona l’ascensor social, provoca embussos diaris dins del districte i col·lapsa les principals vies d’entrada a la ciutat. El resultat és un augment de la contaminació, una degradació de l’espai públic i un risc creixent per a la salut i la vida de les veïnes.
Davant d’aquesta realitat, la Favb exigeix a les administracions un pla general de mobilitat escolar, amb mesures valentes i urgents que permetin reduir de manera dràstica l’ús del vehicle privat en els desplaçaments escolars. Entre les propostes plantejades hi ha l’impuls del transport col·lectiu i menys contaminant i la restricció de la circulació de vehicles als accessos escolars durant les hores punta.
En aquest context, la Favb ha anunciat l’inici d’un calendari de mobilitzacions que arrenca amb la participació en la concentració convocada per l’Associació Veïnal Peu del Funicular el 12 de gener, a les 8 del matí, a l’avinguda de Vallvidrera. Les entitats fan una crida a mobilitzar-se per protegir els barris i evitar que continuïn sent dreceres contaminants que posen en risc la salut i la vida de les veïnes.