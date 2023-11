#RenovablesSíperòNoAixí

Talls intermitents arreu de Catalunya per exigir una "Transició Energètica" autènticament sostenible

Durant la protesta es faran talls de carretera “pacífics” en concret al Pallars, el Segrià, la Segarra, l'Alt Camp, Baix Camp i Conca de Barberà i no descarten convocar altres mobilitzacions més endavant per tal de donar continuïtat a aquesta primera acció.

Talls intermitents arreu de Catalunya per exigir una "Transició Energètica" autènticament sostenible

La Xarxa Catalana per una Transició Energètica Justa, formada per més de 100 plataformes ha anunciat una sèrie de mobilitzacions el pròxim 6 de desembre a diferents municipis de Catalunya per exigir a les administracions que impulsi una transició energètica sostenible al servei de la ciutadania.

Sota el lema “Empoderem-nos. Decidim sobre el nostre paisatge”, la Plataforma Territori Sostenible del Camp ha convocat una concentració a les 11.30 h al polígon industrial del Pla de Santa Maria en protesta per les megacentrals solars, eòliques i polígons logístics. El tall a l’Alt Camp, es farà al punt quilomètric 18,6 de la C-37 de manera intermitent. També hi hauran talls al Pallars, el Segrià, la Segarra, i la Conca de Barberà

Es mobilitzen amb l’objectiu de denunciar que el que consideren una vulneració greu dels drets de la ciutadania de Catalunya amb el model actual de transició energètica. Afirmen que aquest model es basa gairebé de forma exclusiva en facilitar la construcció de macrocentrals eòliques i fotovoltaiques arreu del territori, orientades fonamentalment a enriquir a les multinacionals energètiques. Afegeixen que a més, s’està autoritzant la seva instal·lació en els punts que permeten maximitzar els beneficis empresarials, en detriment dels drets de la ciutadania.

La Xarxa assegura que els impactes de les grans macrocentrals eòliques i fotovoltaiques seran molt greus i irreversibles. Que provocaran la destrucció de milers d'hectàrees de bosc i de conreus arreu de Catalunya, que són fonamentals per captar CO2, contribuir a lluitar contra el canvi climàtic global, reduir els efectes del progressiu escalfament a Catalunya i frenar el consegüent avenç de la desertització.

Es defensa un nou model de transició energètica que prioritzi les instal·lacions d'autoconsum a les llars i a les empreses, que impulsi les comunitats energètiques, els projectes públics i les iniciatives locals amb participació ciutadana.Tot plegat, prioritzant la instal·lació de grans projectes de renovables sobre espais antropitzats (xarxa viària, línies ferroviàries, polígons industrials,etc.) i sobre els sòls degradats (pedreres en desús, abocadors, espais periurbans en estatd’abandó, etc.).