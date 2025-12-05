Llibertat.cat
Portada Drets i Llibertats

Via lliure per regular els lloguers temporals i dhabitacions a Catalunya

Habitatge
El Consell de Garanties Estatutàries confirma que no hi ha barreres competencials i el Parlament aprovarà la norma al ple del 16 de desembre

05/12/2025 Drets i Llibertats

El Sindicat de Llogateres celebra la decisió del Consell de Garanties Estatutàries, que obre el camí perquè el Parlament reguli els lloguers temporals i d’habitacions a Catalunya al ple previst per al 16 de desembre. Aquesta llei, impulsada pel Sindicat de Llogateres, permetrà regular el preu i les condicions dels contractes de lloguer temporals i d’habitacions, que són la principal escletxa que utilitzen els especuladors per no aplicar el topall de lloguer. La llei s’aprovarà amb majoria parlamentària, gràcies a l’acord que es va anunciar el passat 8 d’abril entre PSC, ERC, Comuns i CUP, tres dies després de les massives manifestacions pel dret a l’habitatge en què van participar centenars de milers de persones en les principals ciutats de l’Estat. 

Cal fer efectiva la regulació de lloguers temporals i d’habitacions

El Sindicat recorda, però, que no n’hi haurà prou amb aprovar la llei: cal que s’apliqui de manera efectiva. Cal desplegar inspeccions i sancions i garantir que el Govern fa valer la sobirania del Parlament per fer complir la llei. Només així s'aturaran els abusos i es protegirà a les milers de llogateres que avui en dia estan amenaçades d’expulsió o són estafades pel frau dels lloguers temporals i d’habitacions.

A més, el sindicat alerta que, com ja ha passat altres vegades amb les conquestes dels drets en matèria d’habitatge, hi haurà partits que intentaran tombar la llei a través del Tribunal Constitucional. “Per això també hem impulsat una modificació de la LAU al Congrés dels Diputats”, ha afirmat en roda de premsa  l’Enric Aragonès, portaveu del Sindicat, “per blindar la llei catalana i tapar els altres forats de la ley vivienda que els rendistes aprofiten per apujar lloguer”.

Cal posar fi al procés de desqualificació d’habitatge protegit 

Davant les observacions del Tribunal de Garanties al voltant de la pròrroga de les qualificacions d’HPO, Aragonès ha assenyalat que “ningú va veure inseguretat jurídica quan desenes d’ajuntaments signaven convenis per fer promocions que eren protegides només durant un parell de dècades”. És urgent evitar el procés de desqualificació de milers de pisos que s’estan desprotegint cada any a Catalunya i garantir l’estabilitat dels llogaters que hi viuen. Ho hem aconseguit mitjançant l’adquisició de milers habitatges de La Caixa que han passat al parc públic, però cal fer-ho també a través de la pròrroga en la protecció dels habitatges. No poden quedar fora milers de llogaters, com és el cas de les 150 famílies que viuen a la promoció de l’Hospitalet de La Caixa.

