El conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila, ha anunciat noves ajudes destinades a la promoció i l’ús del català a Catalunya Nord, en el marc d’una visita institucional al territori. Les ajudes tenen com a objectiu reforçar projectes municipals, educatius i culturals que treballen per la normalització de la llengua en un context marcat per les limitacions jurídiques imposades per l’estat francès.
Segons va explicar el conseller, aquestes mesures volen donar suport a les iniciatives que defensen els drets lingüístics i garantir la presència del català en l’àmbit públic i institucional, especialment en un territori on la llengua pròpia continua patint una interpretació restrictiva de la legalitat francesa.
En aquest context, Francesc Xavier Vila es va reunir amb alcaldes de Catalunya Nord que han impulsat accions per poder fer ús del català als plens municipals. Els batlles d’Elna, Banys, Portvendres, Sant Andreu de Sureda i Tarerac han defensat públicament la legitimitat democràtica d’utilitzar la llengua pròpia en les institucions locals, una pràctica que topa amb la legislació francesa i amb la interpretació de l’Estat sobre l’ús exclusiu del francès en l’àmbit institucional.
Davant les negatives reiterades, aquests municipis han esgotat la via legal a l'estat francès i han traslladat la seva demanda a instàncies europees, denunciant la vulneració dels drets lingüístics i democràtics dels càrrecs electes i de la ciutadania.
La visita del conseller s’emmarca en la voluntat del Govern de reforçar el suport institucional al català a Catalunya Nord i de donar cobertura política a les iniciatives que planten cara a les restriccions imposades pels estats en matèria lingüística.
En el decurs de l’estada, Vila també va participar en l’acte de Nadal de la Casa de la Generalitat de Catalunya a Perpinyà, que va incloure un concert de la coral de Puigcerdà a la seu de la institució i diverses actuacions en diferents punts de la ciutat. El conseller va estar acompanyat pel director general de la Casa de la Generalitat a Perpinyà, Albert Piñeira.