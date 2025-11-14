Palma acollirà la Jornada Dona i Construcció Nacional, organitzada pel Col·lectiu de Dones dels Països Catalans

Segons el Col·lectiu, les activitats organitzades fins ara —Arenys de Mar (setembre de 2024) i Mallorca (març de 2025)— han estat “molt profitoses” i han permès generar espais de formació, diàleg i convivència. L’objectiu és consolidar aquests punts de trobada arreu del territori per fer Països Catalans, compartir experiències i reforçar el paper de les dones en la construcció d’una nació completa.
La Jornada de Palma es farà a la seu de l’Obra Cultural Balear (OCB), a Can Alcover, i combinarà visites patrimonials, ponències, cercles de conversa i una activitat teatralitzada. Les inscripcions són gratuïtes i es poden realitzar fins al 25 de novembre mitjançant un formulari en línia.
:
Reivindicar la genealogia femenina i debatre la construcció nacional
El programa d’enguany posa el focus en dues línies principals. D’una banda, visibilitzar les dones que han contribuït a la cultura catalana, especialment les beguines medievals i modernes, dones independents que ensenyaven, escrivien i creaven espais de formació per a altres dones. Entre elles destaca Elisabet Cifre (1467–1542), beguina mallorquina, mística, autora de les seves pròpies confessions i fundadora de la Casa de la Criança, la institució d’educació femenina més important de la Mallorca moderna.
L’altra línia de treball és la construcció nacional contemporània, abordada a través de cercles de diàleg oberts a totes les assistents. Hi participaran dones vinculades a projectes culturals, socials i polítics dels Països Catalans: representants de l’OCB, la Federació Llull, la Plataforma per la Llengua, la Xarxa Vives, l’Assemblea Sobiranista, el món educatiu, la comunicació i la cultura.
Un programa extens i diversificat
Divendres 28 de novembre:
-
Visita a l’exposició Dones al món cristià al Museu d’Art Sacre.
-
Presentació del projecte anual del Col·lectiu a càrrec de Maria Antònia Font.
-
Conferència d’Helena Casas Perpinyà sobre Elisabet Cifre.
-
Primer cercle de conversa sobre construcció nacional amb activistes, investigadores, dirigents d’entitats i acadèmiques.
-
Activitat teatralitzada Dona i Arxiu, a càrrec de BeTaTeatre, basada en figures femenines perseguides, oblidades o silenciades en la història de Mallorca.
Dissabte 29 de novembre:
-
Visita guiada al convent de Santa Magdalena amb l’historiador Gabriel Carrió.
-
Conferència de la filòloga i investigadora Rosa Planas sobre la xarxa mística i el llegat de Margalida Beneta Mas, considerada la primera escriptora mallorquina en català.
-
Segon cercle de conversa sobre construcció nacional.
-
Itinerari per la Casa de la Criança i el monestir de Santa Clara.
-
Dinar de cloenda a un restaurant de Palma.
Un espai per pensar els Països Catalans des de les dones
El Col·lectiu destaca que aquestes jornades responen a la necessitat de teixir xarxa entre dones dels Països Catalans, recuperar genealogies pròpies i reflexionar sobre la construcció nacional en clau feminista, comunitària i territorial. Les trobades futures permetran continuar ampliant aquest espai compartit en els tres grans territoris del país.