Palma acollirà la Jornada Dona i Construcció Nacional, organitzada pel Col·lectiu de Dones dels Països Catalans

Dones
El Col·lectiu de Dones dels Països Catalans ha anunciat la celebració d’una nova Jornada “Dona i Construcció Nacional”, que tindrà lloc a Palma els dies 28 i 29 de novembre. Es tracta de la primera de les trobades previstes per al curs 2025–2026, en un cicle que continuarà al maig al Principat —probablement a Girona—, amb una possible Jornada al País Valencià a la primavera i la III Trobada de Dones dels Països Catalans a Catalunya Nord durant la segona quinzena d’agost.

14/11/2025

Segons el Col·lectiu, les activitats organitzades fins ara —Arenys de Mar (setembre de 2024) i Mallorca (març de 2025)— han estat “molt profitoses” i han permès generar espais de formació, diàleg i convivència. L’objectiu és consolidar aquests punts de trobada arreu del territori per fer Països Catalans, compartir experiències i reforçar el paper de les dones en la construcció d’una nació completa.

La Jornada de Palma es farà a la seu de l’Obra Cultural Balear (OCB), a Can Alcover, i combinarà visites patrimonials, ponències, cercles de conversa i una activitat teatralitzada. Les inscripcions són gratuïtes i es poden realitzar fins al 25 de novembre mitjançant un formulari en línia.

:

Reivindicar la genealogia femenina i debatre la construcció nacional

El programa d’enguany posa el focus en dues línies principals. D’una banda, visibilitzar les dones que han contribuït a la cultura catalana, especialment les beguines medievals i modernes, dones independents que ensenyaven, escrivien i creaven espais de formació per a altres dones. Entre elles destaca Elisabet Cifre (1467–1542), beguina mallorquina, mística, autora de les seves pròpies confessions i fundadora de la Casa de la Criança, la institució d’educació femenina més important de la Mallorca moderna.

L’altra línia de treball és la construcció nacional contemporània, abordada a través de cercles de diàleg oberts a totes les assistents. Hi participaran dones vinculades a projectes culturals, socials i polítics dels Països Catalans: representants de l’OCB, la Federació Llull, la Plataforma per la Llengua, la Xarxa Vives, l’Assemblea Sobiranista, el món educatiu, la comunicació i la cultura.

Un programa extens i diversificat

Divendres 28 de novembre:

  • Visita a l’exposició Dones al món cristià al Museu d’Art Sacre.

  • Presentació del projecte anual del Col·lectiu a càrrec de Maria Antònia Font.

  • Conferència d’Helena Casas Perpinyà sobre Elisabet Cifre.

  • Primer cercle de conversa sobre construcció nacional amb activistes, investigadores, dirigents d’entitats i acadèmiques.

  • Activitat teatralitzada Dona i Arxiu, a càrrec de BeTaTeatre, basada en figures femenines perseguides, oblidades o silenciades en la història de Mallorca.

Dissabte 29 de novembre:

  • Visita guiada al convent de Santa Magdalena amb l’historiador Gabriel Carrió.

  • Conferència de la filòloga i investigadora Rosa Planas sobre la xarxa mística i el llegat de Margalida Beneta Mas, considerada la primera escriptora mallorquina en català.

  • Segon cercle de conversa sobre construcció nacional.

  • Itinerari per la Casa de la Criança i el monestir de Santa Clara.

  • Dinar de cloenda a un restaurant de Palma.

Un espai per pensar els Països Catalans des de les dones

El Col·lectiu destaca que aquestes jornades responen a la necessitat de teixir xarxa entre dones dels Països Catalans, recuperar genealogies pròpies i reflexionar sobre la construcció nacional en clau feminista, comunitària i territorial. Les trobades futures permetran continuar ampliant aquest espai compartit en els tres grans territoris del país.

