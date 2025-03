gènere i sobiranisme

Palma acollirà la II Trobada de Dones dels Països Catalans

El proper cap de setmana, 28 i 29 març, Palma acollirà la II Trobada de Dones dels Països Catalans, organitzada pel col·lectiu de Dones dels Països Catalans amb el suport del Forum Musicae i Insula Literària. Les persones que s’hi vulguin inscriure i rebre el programa ho poden fer a donesppcc@gmail.com

El Col·lectiu Dones de PPCC va ser creat el 2019 a Mallorca. Durant la pandèmia, i alguns anys després, va restar inactiu. El 2024 van organitzar la I Trobada de Dones dels Països Catalans, a l'Ateneu Arenyenc d’Arenys de Mar. Va comptar amb una participació d'unes 80 dones, magistrades, infermeres, mestres, estudiants, informàtiques, sociòlogues, professores, catedràtiques d’universitat, carteres, auxiliars, d’infermeria, diputades, regidores, batlesses, bibliotecàries, documentalistes, advocades, juristes, sociòlogues, catedràtiques d’universitat, politòlogues, etc. El fet que va comptar amb un centenar de dones inscrites i, a més, n'hi hagués de tot el territori dels Països Catalans els va empènyer a continuar endavant.

A Arenys van fer una anàlisi de la situació social, política, econòmica, mediambiental, lingüística i cultural i van fixar objectius per al col·lectiu, constatàren necessitats compartides i començàren a establir xarxa entre elles. Al final de la Trobada, acordàrem fer-ne una de nova l'any 2025. I és aquesta que se celebrarà a Palma els dies 28 i 29 de març.

Els objectius de la II Trobada que faran a Palma són:

1. Coincidir en l’espai i el temps dones de diferents parts del territori, que tenen clar el seu àmbit nacional per conèixer-se, intercanviar punts de vista, fer xarxa, establir vincles i mecanismes de cooperació i tornar als nostres llocs de residència enriquides per tot allò que haguem pogut compartir durant la trobada.

2. Fer una anàlisi compartida de la situació social, política, econòmica, sindical, cultural, lingüística, mediambiental del moment actual per tenir una visió de la nació completa feta des de la mirada de dones.

3. Posar en comú propostes d’accions -d’acord amb els objectius del Col·lectiu- i formes d’organització per poder treballar de forma conjunta, realitzar activitats elaborar documents i incidir socialment i política als espais on sigui possible.

4. Trepitjar territori i conèixer algunes dones que han fet història a les Illes Balears i d’altres que fa estona que hi fan feina en temes de feminisme, llengua, cultura i País.

5. Consensuar accions per impulsar iniciatives a favor de l’ús de la llengua catalana a tots els àmbits i a tot el territori. La llengua és allò que ens identifica i més ens cohesiona.

A la Trobada hi participaran dones de les diferents Illes Balears: compten amb representació de Formentera amb n’Esperança Marí que presentarà el seu llibre Dones de la Sal; d'Eivissa amb na Fany Tur, exconsellera de Cultura del Govern de les Illes balears, que parlarà de les Dones d’Eivissa; de Menorca amb na Fàtima Anglada i na Raquel de Manuel que escenificaran Dones i Arxiu; També hi participaran representants del Principat de Catalunya, una ex consellera de Sanitat del Govern de Catalunya, Una dona ex membre de la Mesa del Parlament de Catalunya; una ex diputada al Congrés; regidores de Ajuntaments, una batlessa, professores de secundària i universitat, historiadores, advocades, mestres, bibliotecàries, gestores culturals, productores i escriptores... etc. També hi haurà participació d'integrants del Lobby de Dones, de les Dones de Llevant de Manacor, de Ses Teranyines de Sant Joan, i de les Matriotes del Principat. Així mateix, comptaran amb la presència d'investigadores com ara la mallorquina Isabel Peñarrubia.

L'objectiu és continuar fent xarxa, fixar-nos objectius a curt i mitjà termini, i reflexionar sobre com incidir en una política més feminista, més sobiranista i més autocentrada arreu dels Països Catalans, que volem sobirans, lliures i units.

