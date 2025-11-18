Llibertat.cat
Accepto Aquest lloc web utilitza galetes -pròpies i de tercers- per recopilar informació estadística sobre la navegació i per mostrar publicitat. Per més informació, consulta el nostre avís legal.
Portada Economia Laboral

Els treballadors del 112 continuen en vaga indefinida i denuncien la precarietat del servei

Vaga
Els treballadors del 112 continuen en vaga indefinida i denuncien la precarietat del servei

El personal del 112 de Reus es concentrarà aquest dijous 20 de novembre a les 12 h davant la conselleria d’Interior, en suport als companys de l’Hospitalet. Critiquen la nova licitació del servei com una “consolidació de la precarietat laboral”.

18/11/2025 Laboral
Els treballadors del 112 continuen en vaga indefinida i denuncien la precarietat del servei Els treballadors del 112 continuen en vaga indefinida i denuncien la precarietat del servei

La plantilla del servei telefònic d’emergències 112 manté la vaga indefinida iniciada fa setmanes i tornarà a mobilitzar-se aquest dijous, 20 de novembre, a les 12 h davant la conselleria d’Interior, en una concentració convocada pels treballadors del centre de l’Hospitalet de Llobregat. Els treballadors de Reus han confirmat que s’hi sumaran, després que la protesta prevista el passat 6 de novembre es cancel·lés a causa de la gota freda.

La tensió ha augmentat arran de l’anunci del passat 5 de novembre, quan el govern va fer pública la seva intenció d’internalitzar el servei. Tot i això, el comitè d’empresa de Reus denuncia que aquesta promesa queda desmentida per la licitació recentment publicada, que estableix un nou contracte de dos anys prorrogables a quatre, cosa que suposa, segons els representants sindicals, “quatre anys més de precarietat amb una empresa privada”.

Una externalització perllongada

Actualment, el servei està gestionat per Serveo (antic Ferrovial), i el conveni aplicable continua sent el de telemàrqueting. Segons el comitè d’empresa, això implica salaris baixos i unes condicions laborals que no s’adeqüen a la responsabilitat del servei. “Mentre a Castella-La Manxa Serveo paga 3,5 euros l’hora nocturna, aquí els treballadors només reben 1,85 euros”, denuncia el comitè.

La plantilla adverteix que el manteniment de la gestió privada no només afecta les condicions laborals, sinó també la qualitat del servei: “Les baixes per depressió són habituals, la rotació és altíssima, i cada any atenem milions de trucades en diversos idiomes. Quantes trucades quedaran sense resposta per falta de personal?”, es pregunten.

Confiança en el camí cap a la gestió pública, però sense calendari

Tot i que els representants dels treballadors valoren positivament el treball de la directora del CAT112, Irene Fornós (ERC), que impulsa un conveni propi i treballa per avançar cap a la gestió pública, consideren insuficient l’absència d’un calendari i de millores salarials immediates.

“Hi ha un consens ampli per la gestió pública del 112”, expliquen des del comitè, “però demorar els acords és jugar amb foc. No es pot descartar una gran emergència, i el sistema no està preparat”.

Les negociacions entre Serveo i la plantilla segueixen bloquejades, i la vaga, que afecta dos dels centres més importants del sistema d’emergències a Catalunya (Reus i l’Hospitalet), continua indefinida.

Valora
         
Comparteix
Facebook Twitter Meneame
Imprimir Imprimir
Enviar notícia Enviar notícia
Rànquings
Les més llegides Les més votades
  1. El veïnat i lANC de Sant Just Desvern mantenen la mobilització davant la inacció del govern municipal sobre lagressió policial
  2. Èxit d'assistència a la XXIII edició dels Premis Joan Coromines a Mataró
  3. Homenatge a Joan Rocamora i presentació dels llibres "Escrits en llibertat" i "Joan Rocamora un retrat calidoscòpic"
  4. Recollida de signatures per la retirada d'una denúncia en una protesta antimonàrquica a Montserrat
  5. Laltre centre de tortura de la Via Laietana
  6. Pensar i fer (4). El joc institucional
  7. La Fundació Randa commemora els 50 anys de la Plantada de Xirinacs davant la Model
  8. Manifestació a Alacant: Defensem la llengua, Som País Valencià
  9. A judici agents de la Policia Nacional espanyola de Terrassa
  10. Crida a omplir Urquinaona per exigir millores laborals a Educació
Seccions
Apartats
Segueix-nos
Subscriu-te al butlletí
Vull donar-me de baixa
(cc) 2006 - 2025 · Comitium Suite · Dissenyat per Fuksia · Equip de Llibertat.cat - Avís legal - correu@llibertat.cat · XHTML vàlid