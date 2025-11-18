Els treballadors del 112 continuen en vaga indefinida i denuncien la precarietat del servei

La plantilla del servei telefònic d’emergències 112 manté la vaga indefinida iniciada fa setmanes i tornarà a mobilitzar-se aquest dijous, 20 de novembre, a les 12 h davant la conselleria d’Interior, en una concentració convocada pels treballadors del centre de l’Hospitalet de Llobregat. Els treballadors de Reus han confirmat que s’hi sumaran, després que la protesta prevista el passat 6 de novembre es cancel·lés a causa de la gota freda.
La tensió ha augmentat arran de l’anunci del passat 5 de novembre, quan el govern va fer pública la seva intenció d’internalitzar el servei. Tot i això, el comitè d’empresa de Reus denuncia que aquesta promesa queda desmentida per la licitació recentment publicada, que estableix un nou contracte de dos anys prorrogables a quatre, cosa que suposa, segons els representants sindicals, “quatre anys més de precarietat amb una empresa privada”.
Una externalització perllongada
Actualment, el servei està gestionat per Serveo (antic Ferrovial), i el conveni aplicable continua sent el de telemàrqueting. Segons el comitè d’empresa, això implica salaris baixos i unes condicions laborals que no s’adeqüen a la responsabilitat del servei. “Mentre a Castella-La Manxa Serveo paga 3,5 euros l’hora nocturna, aquí els treballadors només reben 1,85 euros”, denuncia el comitè.
La plantilla adverteix que el manteniment de la gestió privada no només afecta les condicions laborals, sinó també la qualitat del servei: “Les baixes per depressió són habituals, la rotació és altíssima, i cada any atenem milions de trucades en diversos idiomes. Quantes trucades quedaran sense resposta per falta de personal?”, es pregunten.
Confiança en el camí cap a la gestió pública, però sense calendari
Tot i que els representants dels treballadors valoren positivament el treball de la directora del CAT112, Irene Fornós (ERC), que impulsa un conveni propi i treballa per avançar cap a la gestió pública, consideren insuficient l’absència d’un calendari i de millores salarials immediates.
“Hi ha un consens ampli per la gestió pública del 112”, expliquen des del comitè, “però demorar els acords és jugar amb foc. No es pot descartar una gran emergència, i el sistema no està preparat”.
Les negociacions entre Serveo i la plantilla segueixen bloquejades, i la vaga, que afecta dos dels centres més importants del sistema d’emergències a Catalunya (Reus i l’Hospitalet), continua indefinida.