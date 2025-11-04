El Tempir lliura els seus 13ns Premis dissabte 8 de novembre a laula Plaça de Baix de la UMH a Elx

L’Associació Cívica per la Llengua El Tempir convoca els seus socis i simpatitzants a la gala dels premis per la valencianitat lingüística i cultural més importants al sud valencià i dels més significatius a la resta del país. Els Premis El Tempir, després de 13 anys, continuen sent un referent de país i reten homenatge a la tasca silenciosa, però ben profitosa, de totes les persones i entitats que treballen pel redreçament lingüístic i identitari dels valencians.
El Tempir concedirà, aquest dissabte 8 de novembre, a partir de les 19 h, a l’aula Plaça de Baix de la UMH a Elx. La gala dels Premis del Sud enguany repetirà el mateix format que l’any passat, atesa la gran acceptació. Per tant, es desdoblarà en dos actes: el primer correspon a la concessió de l’escultura que fa mereixedor al guanyador de l’homenatge i l’agraïment per la tasca feta a favor de la promoció i la defensa de l’ús del valencià, que tindrà lloc a l’aula Plaça de Baix de la UMH. L’entrada a l’acte és lliure; després, a partir de les 21 h, hi haurà el sopar tradicional al restaurant Nugolat (carretera de Dolors, km 5 d’Elx). Les persones interessades a assistir al sopar s’hi hauran d’inscriure prèviament. La informació està disponible en el web d’El Tempir.
El Tempir concedeix els premis en tres categories diferenciades: Elx, Sud i País.
El físic Vicent F. Soler Selva, premiat en la categoria Elx
Vicent F. Soler Selva ha estat un dels primers professors a Elx compromesos amb l’ensenyament en valencià en Secundària –és catedràtic jubilat de Física i Química a l’IES Sixto Marco d’Elx– d’ençà que la legislació ho va permetre. També ha desplegat tota una tasca de divulgació científica en obres com L’eclipsi total de sol de 1900 al Baix Vinalopó (2000) i Construïm la relativitat (2006), per posar-ne dos exemples. Aquesta tasca de divulgació també s’ha centrat en l’evolució de l’ensenyament públic a la ciutat d’Elx, amb publicacions com Institut Nacional de Segona Ensenyança d’Elx (1931-1939), Institut Laboral i Tècnic d’Elx (1955-1975), Col·legi l’Assumpció de Nostra Senyora d’Elx (1939-1963) o Les escoles del camp d’Elx. Ha publicat nombrosos articles en la revista La Rella, de l’Institut d’Estudis Comarcals del Baix Vinalopó, del consell de redacció de la qual forma part. També destaca per la profusió de col·laboracions en premsa amb articles de divulgació.
En definitiva, al llarg de la seua vida ha donat mostra d’una fidelitat inqüestionable i d’una constància admirable en la defensa de la nostra llengua, així com d’un compromís ferm amb l’educació pública d’Elx, cosa que el converteix en un autèntic exemple per a generacions presents i futures.
Manuel Asín Galiana, propietari de la llibreria Pynchon & Co, premiat en la categoria Sud
Manuel Asín Galiana és el fundador i propietari de la llibreria Pynchon & Co. Creada el 2014 seguint el model de les millors llibreries de Barcelona, Manuel Asín va voler construir un refugi sentimental, existencial, europeu i mediterrani a la ciutat d’Alacant. Però també va voler que fora refugi d’activitats culturals en valencià de les diverses entitats que hi treballen per la llengua i que no trobaven mai l’aixopluc municipal ni institucional d’un ajuntament que viu d’esquena a la promoció i la defensa de l’ús social del valencià. En uns moments tan delicats com els que vivim actualment per a la vitalitat del valencià a tot el País Valencià, i molt especialment a l’extrem sud, cal agrair l’exemple d’obertura d’espais com la llibreria Pynchon & Co a acollir les iniciatives culturals que sorgeixen en la nostra llengua sobretot per decisions personals com el de Manuel Asín.
La Veu dels Llibres, premiada en la categoria País
La Veu dels Llibres (LVL) apareix com un exemple digne a seguir, d’iniciativa privada, que pretén omplir un dèficit molt important a casa nostra: la poca projecció i insuficient presència pública de la literatura escrita i editada en català. Per tant, LVL és una revista digital d’informació i de crítica literària, que naix de la proposta de l’escriptor Víctor Labrado a l’editor del Diari La Veu del País Valencià, Moisés Vizcaino.
Enguany, LVL fa 5 anys de vida, al llarg dels quals més de 270 col·laboradors sota la coordinació de Víctor Labrado han contribuït a fer presents en la nostra vida el món dels llibres, els editors, els llibreters, els traductors... i, per descomptat, escriptors de tots els territoris de parla catalana mitjançant articles, entrevistes setmanals i difusió dels llibres més venuts en les llibreries principals.
La Veu dels Llibres és mereixedora del Premi País per haver esdevingut un referent en l’àmbit de la comunicació cultural en valencià. Ha sabut consolidar-se en un context en què els mitjans de comunicació en la nostra llengua són molt escassos. Amb una trajectòria de més de cinc anys, ha demostrat que és possible oferir un producte periodístic de qualitat, humil però digne, que combina la professionalitat amb el compromís amb la llengua i la cultura del País Valencià i de la resta del domini lingüístic. La seua continuïtat i reconeixement entre lectors, autors i editors en són una mostra clara de la seua viabilitat i del seu valor per al conjunt del país.
Lliris Picó presenta l’acte, en què actuarà Esther
L’escriptora i professora de llengua catalana, Lliris Picó, és la persona encarregada de presentar els XIII Premis El Tempir. Ella farà de fil conductor d’uns premis que seran molt emocionants per als guardonats i les persones que els acompanyen.
A més, la cantant Esther, vinarossenca considerada una de les veus més prometedores del panorama musical en valencià, ens encomanarà la seua energia i el seu bon treball al llarg de la gala dels premis en una actuació en acústic. La seua música reflecteix esdeveniments que han afectat la seua vida: l’amor i l’amistat. Així, ella sempre expressa tot allò que sent en cada moment.