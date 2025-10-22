Torna un nou curs, torna la campanya La llengua no es toca!

Amb l'inici del nou curs escolar, Plataforma per la Llengua reactiva la campanya "La llengua no es toca" amb una nova fase en les mobilitzacions per fer front a les polítiques contra el valencià del conseller d'Educació, José Antonio Rovira. Després d'aconseguir que milers de persones isqueren als carrers el curs passat, ara l'organització anima tothom a continuar posant-se la samarreta verda per a donar suport al valencià a les escoles i a publicar-ne una foto en grup cada dijous a les xarxes socials.
L'entitat insisteix en la importància de reprendre la campanya i la mobilització ciutadana i l'activisme, i recorda que enguany tornarà a tindre lloc la consulta sobre la llengua base, on les famílies hauran de tornar a votar, en un context amb múltiples vulneracions respecte els percentatges obtinguts a la consulta, i en el que la Conselleria d'Educació ha imposat el castellà a zones castellanoparlants on ha guanyat el valencià.
En alguns centres educatius, com ara Bunyol, Pedralba o el Villar, els grups oferits no es corresponen amb els resultats. En altres localitats com ara Alcubles, Ares dels Oms o Bugarra, on el valencià va ser clarament la llengua més votada, no s'ha oferit cap grup en aquesta llengua. També a Sant Vicent del Raspeig, on Plataforma per la Llengua ha oferit assessorament durant el procés, denuncien que la Conselleria els nega una línia en valencià malgrat complir la llei.
Més de 8.000 samarretes verdes han omplit els carrers i els centres educatius
En aquest sentit, Plataforma per la Llengua anima la ciutadania a unir-se a la campanya i lluir la samarreta amb el lema "La llengua no es toca". A hores d'ara ja se n'han venut més de 8.000, que al llarg del curs han tenyit de verd els centres de les poblacions valencianes cada dijous.
Els centres interessats a a sumar-se a dur les samarretes setmanalment, poden fer-ho pel seu compte, i també poden acudir a l'entitat per obtenir suport. En aquest sentit, poden adreçar-se a paisvalencia@plataforma-llengua.cat.
L'entitat fa una crida per formar part de l'Assemblea de Docents
Plataforma per la Llengua ha aconseguit, a través de l'Assemblea de Docents pel Valencià, que la campanya "La llengua no es toca" esdevinga el símbol de la defensa dels drets lingüístics i de l'educació en valencià, davant de la coneguda com a Llei Rovira.
L'Assemblea de Docents és un grup de mestres i professors, vinculats a Plataforma per la Llengua País Valencià, que comparteixen la preocupació pels efectes que la Llei Rovira tindrà en l'ensenyament, en la llengua pròpia i en la societat valenciana en conjunt. Des de la seua creació, el grup de treball s'ha avançat sempre als esdeveniments i ha presentat al·legacions en tots els tràmits legals possibles. L'Assemblea de Docents no ha parat de créixer, i ha duplicat els integrants els darrers mesos.
Amb l'objectiu d'aconseguir el 100 % de la docència en valencià, i conscients que cap sistema educatiu fonamentat en el plurilingüisme ho permetrà, l'entitat convida els docents que vulguen participar en el grup de treball a unir-s'hi a través d'un formulari obert. Els docents que s'hi incorporen participaran de les reunions periòdiques, aportaran idees al grup i podran ser voluntaris en les diferents accions que organitze l'entitat.