MÉS per Palma planta cara a la militarització: Palma no serà un polvorí

MÉS per Palma ha presentat una proposició per al ple de l’Ajuntament per declarar Palma “Ciutat per la Pau” i rebutjar la militarització de Mallorca. La portaveu, Neus Truyol, denuncia que “la presència del portaavions de l’OTAN i la construcció del búnquer de míssils són dues cares d’una mateixa amenaça: convertir Mallorca en una base militar contra la voluntat del seu poble”. Truyol adverteix que “la seguretat no neix de les armes, sinó de la justícia social i la cooperació”.
MÉS per Palma exigeix la paralització del magatzem de míssils
La formació reclama aturar de manera immediata la construcció del magatzem de 75.000 quilos d’explosius a Son Sant Joan, un projecte que considera “perillós, opac i imposat des de Madrid sense informar ni als veïnats ni a les institucions”. Truyol ha estat contundent: “Ens han posat literalment en la diana i ningú ens ha dit res. No permetrem que el Ministeri de Defensa converteixi Palma en un polvorí.” A més, MÉS per Palma exigeix transparència i control democràtic sobre qualsevol infraestructura militar que afecti la ciutat.
Fets que encenen les alarmes
L’arribada recent del portaavions nuclear nord-americà USS Gerald R. Ford, el més gran del món, i el projecte de magatzem militar de Son Sant Joan “són símbols d’una estratègia global que utilitza les Illes Balears com a plataforma de guerra”, segons denuncia el MÉS. “Quan un port civil i turístic acull vaixells de guerra, es normalitza la presència militar i es desnaturalitza la nostra identitat com a terra de pau i acollida”, ha explicat Truyol. Per això, MÉS per Palma proposa que l’Ajuntament rebutgi el fondeig de qualsevol vaixell de guerra o amb armament ofensiu a la badia.
Responsabilitats polítiques i compromís amb la pau
La formació acusa el Govern espanyol de manca de transparència i menyspreu cap a les institucions balears, i reclama una política exterior basada en la diplomàcia i el desarmament. “Palma té dret a viure en pau i a decidir el seu futur sense imposicions militars de Madrid” ha reclamat la portaveu de MÉS a l’Ajuntament de Palma.
La formació també reclama que l’estat espanyol surti de la OTAN, reduir la despesa militar i destinar aquests recursos a salut, educació, habitatge i transició ecològica, a més d’impulsar campanyes educatives per fomentar la cultura de la pau entre infants i joves.
Palma, ciutat valenta per la pau
MÉS proposa que Palma s’adhereixi a la xarxa internacional Mayors for Peace i doni suport al Tractat sobre la Prohibició de les Armes Nuclears. “Mallorca no serà ni base ni objectiu de cap guerra. Som una terra de pau, i defensarem aquesta convicció amb tota la força democràtica que tenim”, ha conclòs Truyol.