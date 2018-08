En defensa del territori

Neix la plataforma SOS Costa Brava contra la proliferació de projectes urbanístics

Aquest dissabte es va presentar a Pals la plataforma SOS COSTA BRAVA amb una elevada presència de gent, fins el punt que desenes de persones es van quedar fora de la sala.

La plataforma aplega una quinzena de col·lectius ecologistes que té per objectiu denunciar l'urbanisme sense fre que s'està desenvolupant en moltes zones sensibles del litoral gironí.

En la presentació, les diferents entitats han explicat que han detectat una vintena de projectes que estan en diverses fases de tramitació i que permetrien construir uns 2.000 possibles habitatges nous a partir de planejaments urbanístics obsolets.

Projectes urbanístics

La construcció d'un miler d'habitatges a Pals en diversos paratges a tocar de la platja d'aquesta localitat, la urbanització d'un total de 70 hectàrees per fer 265 habitatges nous i 3 hotels a Aiguafreda en un tram pràcticament verge, la construcció de 24 habitatges a la pedrera de s'Antiga a Begur, tres nous blocs d'apartaments (dos dels quals ja s'estan construint) que tindran un total de 48 pisos de luxe a Palamós, una zona residencial amb centenars d'habitatges a la cala Morisca de Tossa de Mar, l'allargament de la C-32 i l'ampliació de la marina a Platja d'Aro són alguns dels projectes que estan en marxa actualment.

Solucions immediates

Les entitats ecologistes han fet un crit d'alerta i han engegat una campanya de recaptació de fons per afrontar la defensa jurídica dels casos que consideren més greus. Exigeixen a les diverses administracions que revisin els planejaments urbanístics per desclassificar els sòls urbanitzables que no s'han desenvolupat, i que creïn eines per protegir el litoral i adquirir les zones més amenaçades.

Entre les diferents mesures que volen adoptar hi ha les d'aprovar mocions a favor de la conservació del territori, desqualificar el sol urbanitzable no executat, constituir un fons per adquirir terrenys amb valors naturals o la creació d'un conservatori del litoral català.