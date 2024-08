en defensa del territori

SOS Costa Brava presenta la campanya ‘Construir és destruir’ per alertar de l’allau de casos que afecten el litoral

La federació SOS Costa Brava ha presentat aquest dissabte, la nova campanya ‘Construir és destruir’ al passeig del Canadell, a Calella de Palafrugell. L’acte convocat ha consitit en una acció reivindicativa d’activistes de l’entitat per escenificar la greu situació en la qual es troba el litoral gironí, davant de les nombroses amenaces de projectes urbanístics i del nou allau d’aprovacions de plans i projectes que afecten zones forestals i d’interès paisatgístic de primera línia del litoral de la Costa Brava. Alhora, l’acció vol servir per denunciar aquesta nova onada d’especulació urbanística i demanar l’aturada de les noves urbanitzacions, així com la modificació dels plans urbanístics municipals.

SOS Costa Brava alerta que l’extraordinària gravetat de la situació requereix que la població en general prengui consciència de la situació i que el coneixement dels riscos i perills urbanístics sigui públic i generalitzat. I és aquest el motiu d’endegar la campanya ‘Construir és destruir’ a plena temporada turística. L’elecció de Calella de Palafrugell com a lloc on fer la presentació de la campanya no és casual: ve motivada pel fet que, desprès de la moratòria urbanística aprovada fa 2 anys al litoral de Tamariu, Llafranc i Calella, el nou equip de govern de l’Ajuntament de Palafrugell està aprovant nombrosos projectes per seguir urbanitzant i edificant a la muntanya de Sant Sebastià de Llafranc, a la muntanya d’Aigua Xelida a Tamariu i als Jardins de Rubió i Tudurí a Calella de Palafrugell.