Les Jornades anuals del Centre Delàs porten a Barcelona expertes internacionals per oferir una anàlisi del context actual de genocidi i rearmament

En el context actual en què es compleixen dos anys de genocidi televisat a Gaza, sostingut i facilitat pels països occidentals, i els seus líders polítics, al mateix temps, doblen l’aposta pel militarisme i el rearmament i abracen postulats cada cop més autoritaris, el Centre Delàs d'Estudis per la Pau de la mà de l’International Peace Bureau, volem generar un espai de reflexió compartida, no només per denunciar aquestes polítiques del més fort i les complicitats al seu voltant, sinó per contribuir a generar i enfortir alternatives en clau pacifista.
Les Jornades “Mai és tan fosc. Pacifisme en temps de genocidi i rearmament” tindran lloc el dijous 23 d’octubre de 2025 de 17:30 a 20:00 hores, en el marc dels “4 Days for Peace”, que ofereixen a Barcelona diferents activitats del 23 al 27 d’octubre, amb el suport de l’Ajuntament de Barcelona.
El programa comptarà la tarda del dijous 23 amb les veus d’expertes internacionals amb els següent perfil i experiència:
Shir Hever
Investigador econòmic independent, director de l'Aliança per la Justícia entre israelians i palestins i fins fa poc coordinador de la campanya d'embargament militar per al Comitè Nacional de Boicot (BNC). Els seus temes de recerca inclouen la privatització de la seguretat, el comerç d'armes i l'aspecte econòmic de l'ocupació israeliana del territori palestí.
Shir Hever té un doctorat de la Universitat Lliure de Berlín. El seu llibre més recent es titula The Privatization of Israeli Security.
És membre de la junta de Jüdische Stimme für gerechten Frieden a Nahost, una organització jueva alemanya que promou la pau justa a Israel/Palestina. L'organització és membre de l'EJJP: European Jews for Just Peace.
També és part d’Alternative Information Center, una organització conjunta palestí-israeliana activa a Jerusalem i Beit Sahour.
Maha Abdallah
Investigadora jurídica i defensora dels drets humans palestina. Va néixer i créixer a la Jerusalem ocupada. És assistent de docència graduada i investigadora doctoral a la Facultat de Dret de la Universitat d'Anvers, i té un màster en Dret Internacional dels Drets Humans del Centre Irlandès de Drets Humans. La seva recerca, que va començar el 2022, examina el sionisme com a projecte colonial de poblament i el genocidi del poble palestí, situant la Nakba com un procés estructural continu de destrucció i eliminació. Maha ha treballat extensament amb organitzacions palestines, regionals i internacionals de drets humans, contribuint a la investigació jurídica, la incidència i els esforços de rendició de comptes internacional. El seu treball i les seves publicacions aborden críticament qüestions de dret internacional, drets humans, apartheid, genocidi i rendició de comptes corporativa en aquests contextos.
Katerina Anastasiou
Coordinadora del grup de treball de migració i estratègia global a Transform! Europe des de 2015 i membre de la campanya Stop Rearm.
Katerina participa activament en diversos grups de base a Àustria i Europa. Se centra en les pràctiques d'organització militant i la comunicació. Ha estudiat biologia i ciències polítiques a la Universitat de Viena. Durant diversos anys va treballar al Museu d'Història Natural de Viena.
Corazon Valdez Fabros
Copresidenta del Internacional Peace Bureau i membre clau del Grup de Treball Temàtic de Pau i Seguretat del Fòrum dels Pobles Àsia-Europa (AEPF). És la coordinadora principal de la Coalició Stop the War Philippines. També és la representant de les Filipines a la Xarxa Internacional de Dones contra el Militarisme, que amplifica les veus de les dones afectades per la injustícia, la guerra i la militarització.
Advocada de professió, membre del Col·legi d'Advocats de les Filipines des del 1979, també és membre fundadora de la Unió Nacional d'Advocats Populars de les Filipines.
Joseph Gerson
Activista i acadèmic estatunidenc per la pau, el desarmament i la democràcia. És copresident electe de l'International Peace Bureau, president de la Campanya per la Pau, el Desarmament i la Seguretat Comuna, i membre de la junta de Massachusetts Peace Action. Va servir al Comitè de Serveis d'Amics Americans com a director del Programa de Pau i Seguretat Econòmica durant molts anys. Entre els seus llibres hi ha "With Hiroshima Eyes: Atomic War, Nuclear Extorsion, and Moral Imagination" i "Empire and the Bomb: How the U.S. Use Nuclear Weapons to Dominate the World", i va tenir el privilegi de formar part de la delegació del Premi Nobel de la Pau de Nihon Hidankyo l'any passat.
Programa complet:
17:30h - Benvinguda
17:50h - Diàleg: ‘Negoci i complicitats en el genocidi i l’ocupació a Palestina’
Shir Hever, Investigador expert en l’economia de l’ocupació israeliana
Maha Abdallah, Investigadora jurídica i defensora dels DDHH de Palestina
Modera: Laura Ferre Sanjuan (Moviment BDS i Centre Delàs)
19:00h - Taula Rodona: ‘Repunt del militarisme i les polítiques del més fort a l’esfera internacional’
Katerina Anastasiou, Membre de Transform! Europe i de la campanya Stop ReArm
Joseph Gerson, Activista per la pau i acadèmic estatunidenc, co-president electe de l’IPB
Corazon Valdez Fabros, Co-presidenta d’IPB i impulsora d’AEPF i Stop the War Coalition Philippines
Modera: Antonella Di Matteo (Centre Delàs)
20:00h - Comiat