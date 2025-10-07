La IV Marxa al Camp de Concentració de Portaceli eixirà de Bétera el 19 doctubre

Aquest 19 d'octubre, es realitzarà la IV Marxa a Portaceli, per retre homenatge als presoners republicans que, ara fa 86 anys i provinents del Camp de concentració d'Albatera, van arribar a Bétera (Comarca del Camp de Túria) en un tren de vagons de ramat. Una de les persones traslladades ho narrava així: "Ens van fer formar i començarem a caminar cap amunt, durant vuit quilòmetres i en dramàtiques condicions. Finalment, vam arribar a un edifici que semblava un hospital inacabat on ja hi havia uns 1.000 presoners. Després vam arribar a ser uns 12.000 aproximadament". La marxa compta amb la participació de la plataforma Decidim! entre altres entitats.
Aquells presoners republicans eren els que en acabar la guerra van voler fugir pel Port d'Alacant i, després de set mesos de repressió al Camp de Concentració d'Albatera, en arribar a Bétera, ja eren “cadàvers”. El Camp de Concentració de Portaceli per a d’ells, en compte de ser “Porta-celi”, va ser més aviat, “la Porta de l'Infern”. Allí es va seguir una estructura de repressió, de domesticació dels vençuts, d'adoctrinament, d'aprenentatge del dolor i de sotmetiment, pensada per fer un escarment, perquè no es tornaren a plantejar mai una vida política que reivindiqués la democràcia.
Això va ser el camp de concentració de Portaceli, “el camp més desconegut i important després de la fi de la guerra civil al País Valencià.
Per visualitzar aquell fet, perquè mai no s'oblidi i per tal de procurar que mai no es repetisca, un grup nombrós d'associacions unides per compartir el sentiment republicà, han preparat per al proper 19 d'octubre, la IV Marxa a Portaceli, com homenatge i record d'aquelles persones represaliades per lluitar per la Llibertat.
La marxa, que s'iniciarà a les 10 del matí des de l'Estació del Metro de Bétera i transcorrerà, al Centre Urbà, pels carrers, José Sáez i Avinguda Vicent Cremades, seguint per la carretera CV-310, continuant per la CV-333 i desviant-se per la CV-331 en direcció a l'hospital Doctor Moliner on es farà una ofrena floral en el monòlit erigit en record dels presoners republicans, pel temps en què allò va ser un Camp de Concentració franquista.
Després la gent participant es traslladarà a la Cerveseria Porta-Coeli, on tindrà lloc un parlament i actuacions musicals, amb un dinar de germanor.
Amb aquesta Nota es fa una crida, a la gent amant de la Llibertat i la Democràcia, a la participació a la quarta edició d'aquesta multitudinària marxa anual.