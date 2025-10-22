La Diputació impulsa la incorporació de Cadiretes al Consorci Gavarres

L’espai natural protegit de Cadiretes (també anomenat de l’Ardenya) no compta amb cap ens gestor des de 2019, quan els municipis van dissoldre el consorci existent per falta d’operativitat. La zona PEIN es troba compresa entre els municipis de Llagostera, Santa Cristina d’Aro, Sant Feliu de Guíxols, Tossa de Mar, Caldes de Malavella, Lloret de Mar i Vidreres. El mandat passat, els dos primers ja van formular peticions al Consorci de les Gavarres (del qual són membres) per tal que aquest estudiés l’ampliació de la seva àrea de gestió per assumir la del massís contingu.
En el ple de febrer d’enguany la CUP-Som Poble va presentar una moció per tal que la Diputació promogués aquesta ampliació (el Consorci és un ens vinculat a la institució). Igualment demanava a la Generalitat que, d’acord amb la seves competències, es mostrés favorable a aquesta solució i s’hi impliqués. Prèviament, el text impulsat pels cupaires s’havia aprovat als plens dels set municipis implicats així com per Castell d’Aro, Platja d’Aro i S’Agaró i el Consell Comarcal del Gironès. Tot i la posició favorable del conjunt de la oposició i davant les reticències del govern (Junts i ERC), que manifestaven la necessitat de treball previ, el ple va acordar deixar la moció ‘sobre la taula’ per emplaçar-se a negociar entre tots els actors. Especialment els municipis, la Generalitat (amb competència en espais naturals), el Consorci i la mateixa Diputació.
Després que aquestes negociacions s’hagin produït la proposta s’ha portat finalment a votació en el ple ordinari d’avui, amb l’objectiu de ratificar el compromís de la Diputació amb aquesta ampliació del Consorci Gavarres i “demanar a la Generalitat la màxima priorització” del procés. El portaveu de la CUP-Som Poble i regidor a Llagostera, Jordi Casas, ha destacat “la implicació activa i l’actitud constructiva de tots els agents”, que ha permès canalitzar aquesta demanda territorial amb una solució que ha acabat essent de consens. “Gràcies a aquesta feina conjunta, avui és un dia important per la protecció del massís de Cadiretes”, ha reblat. Finalment, la proposta ha comptat amb el vot favorable de tots els grups tret del PSC, que s’ha abstingut (al·legant que no s’han sentit prou tinguts en compte en la negociació entre la CUP i el govern, que a darrera hora ha comportat una lleu modificació del text) tot reiterant, però, el suport a la iniciativa.