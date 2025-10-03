Llibertat.cat
Can Picafort acollirà el XXXVI Seminari Blanquerna

El seminari tendrà lloc els dies 1 i 2 de novembre a l’hotel EIX Platja Daurada de Can Picafort i inclourà tres taules rodones i dues conferències sobre qüestions clau per a entendre el país que, segons el Grup Blanquerna, han de servir per a «aportar respostes als reptes col·lectius del nostre país».

03/10/2025 Política

La inauguració serà el dissabte 1 de novembre, amb el discurs de benvinguda a càrrec de Maria de Lluc Muñoz, presidenta del Grup Blanquerna. Tot seguit, es farà la primera taula rodona, titulada “El sindicalisme nacional i de classe avui”, amb la participació de representants dels sindicats Intersindical-CSC (Catalunya), LAB (País Basc), CIG (Galícia) i COS (Països Catalans).

A continuació, hi haurà un diàleg entre la lingüista Catalina Amengual Ripoll i l’escriptora i activista Òmnia l’Bakkali sobre el repte de l’acollida lingüística de les persones nouvingudes.

La sessió de l’horabaixa començarà amb la conferència “Full de ruta cap a l’hegemonia política: el cas del BNG”, a càrrec de Jordi Muñoz (professor de Ciència Política) i un representant del Bloc Nacionalista Gallec (BNG). Tot seguit, es farà una taula rodona sobre la crisi de l’habitatge, en què participaran joves de diferents organitzacions polítiques dels Països Catalans (Jovent Republicà, Mallorca Nova, Arran, Joventut Nacionalista de Catalunya, Joves per les Illes i Joves PV) per exposar les seves solucions.

El dia clourà amb un debat sobre els coneixements adquirits i els reptes a afrontar. Després de sopar, el Grup Blanquerna ha preparat activitats lúdiques de vespre, que formen part essencial de la trobada.

Diumenge matí començarà amb la taula rodona “Quatre illes, un país?”, amb la participació de Miquel Àngel Maria (exvicepresident del Consell de Menorca), Alejandra Ferrer (expresidenta del Consell de Formentera) i Bernat Joan (escriptor i exeurodiputat eivissenc), moderats per la periodista Margalida Solivellas.

A les 12 h tindrà lloc el debat final i la cloenda del seminari, que acabarà amb un dinar de germanor.

Els àpats del dissabte i el diumenge es faran al mateix hotel i estan inclosos en el preu de la inscripció per als participants allotjats. També hi haurà la possibilitat d’adquirir tiquets per als assistents que no hi dormin. Les entrades es poden aconseguir a través de TicketIB a l’enllaç https://ticketib.com/events/seminari-blanquerna-2025.

Cal recordar que, el setembre de 1985 se celebrà el primer Seminari del Grup Blanquerna, entitat impulsada per Climent Garau i Arbona per reflexionar i debatre a Mallorca sobre el fet nacional català i la llengua i la cultura pròpies. Tot just en guany farà 40 anys.

