Divulguen el vocabulari portuari en català amb una exposició itinerant que sestrena a lEscala

Plataforma per la Llengua ha comissariat una exposició sobre lèxic portuari en català que recorrerà diferents ports de la Generalitat de Catalunya en els pròxims mesos, i que s’ha inaugurat aquest divendres al Club Nàutic de l’Escala, a l'Alt Empordà. L’exposició neix de la detecció que s’ha anat perdent la terminologia portuària en català entre la població, i compta amb el suport del Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica de la Generalitat. La consellera Sílvia Paneque ha intervingut en la inauguració aquest matí, al costat d’Òscar Escuder, president de Plataforma per la Llengua, i l'alcalde de l'Escala, Josep Bofill.
Els ports de Catalunya, un mar de paraules és el títol de l’exposició, que inclou 8 panells diferents per parlar del lèxic relacionat amb el sector pesquer, el sector nàutic esportiu, el sector comercial del port, la indústria naval, la integració dels ports en la ciutat, la sostenibilitat d’aquestes infraestructures i els elements arquitectònics dels ports. Així, a través d’il·lustracions, els plafons situen els diferents conceptes sobre el terreny i permeten conèixer paraules com ‘dàrsena’, ‘bocana’, ‘pallol’, ‘norai’, ‘rafal’, ‘pantalà’, o ‘càbria’.
En l’acte d’inauguració, Òscar Escuder, president de Plataforma per la Llengua, ha explicat que l’exposició vol “democratitzar i fer arribar a tothom vocabulari d’oficis de sectors tan rellevants a casa nostra com el pesquer i el naval”, amb la idea que “les persones, especialment les nouvingudes, han de poder fer servir paraules tan importants en el nostre dia a dia a la vora del mar”. Per la seva banda, Sílvia Paneque, consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, ha defensat que "l'exposició ens acosta a un món molt important per a l'economia i el país", atès que "els ports i les llotges són espais de trobada i d'intercanvi importantíssims per a l'economia i també, per tant, per a la cultura".
Després de l’Escala: Blanes, Vilanova i la Geltrú, i la Ràpita
L’exposició, finançada pel Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, es podrà veure en diferents ports gestionats per l’empresa pública Ports de la Generalitat. Des d’ara i fins al 10 de novembre, al Port de l’Escala. A partir del 12 de novembre, i fins al dia 18, al port de Blanes. El dia 20 es traslladarà al port de Vilanova i la Geltrú, on es podrà veure fins a l'1 de desembre. Finalment, entre el 3 i el 18 de desembre, Els ports de Catalunya, un mar de paraules es podrà visitar al port de la Ràpita.
Més enllà d’aquestes dates, Plataforma per la Llengua posa a disposició de totes les administracions l’exposició perquè arribi a tots els municipis amb port dels territoris de parla catalana. L’objectiu és que tant els treballadors dels ports com els proveïdors, els usuaris i la ciutadania en general coneguin i es facin seu aquest vocabulari en català.