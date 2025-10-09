Llibertat.cat
Economia Laboral

BBVA-Sabadell: una OPA contra els treballadors i el país

OPA bancària
La Intersindical i la Federació d’Estalvi de Catalunya denuncien que la maniobra bancària pot comportar la pèrdua de 6.000 llocs de treball i una nova retallada del poder econòmic al territori.

09/10/2025 Laboral

L’OPA del BBVA sobre el Banc Sabadell podria comportar la desaparició d’entre 5.000 i 6.000 llocs de treball directes, segons ha advertit aquest dijous la Intersindical. El sindicats consideren que l’operació “és extremadament perjudicial per a la classe treballadora, per al teixit productiu i per a la salut democràtica del sistema financer”.

A més de la destrucció d’ocupació, la Intersindical alerta que la fusió suposaria una pèrdua de poder bancari al territori català i una reducció del crèdit disponible per a les empreses, amb conseqüències indirectes sobre l’ocupació. El sindicat també preveu que els clients en resultin afectats “amb una pitjor atenció i un empitjorament del servei”.

Segons els sindicats, l’OPA ja ha tingut efectes sobre la plantilla, amb un augment desmesurat de la pressió comercial i dels objectius de productivitat, que genera situacions d’estrès, ansietat i depressió entre els treballadors. El sindicat denuncia que aquesta situació s’emmarca en un canvi de model del sector bancari, cada cop més orientat a la rendibilitat a curt termini i a la venda de productes aliens a la banca tradicional, com ara assegurances o telèfons mòbils.

“El model bancari actual prioritza el benefici per sobre del treballador i del client”, assenyalen des de la Intersindical, que adverteix que la pressió constant per assolir objectius comercials frega l’assetjament laboral i deteriora l’ambient de treball.

Els sindicats reclamen posar fi a la concentració del poder financer i obrir un debat públic sobre el paper social de la banca i el seu impacte sobre el territori i els drets laborals.

