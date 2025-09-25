Concentració silenciosa per denunciar persecució sindical a la Fundació MAP

El proper dilluns 29 de setembre, de 13:00 h a 15:00 h, tindrà lloc una concentració davant de la seu de la Fundació MAP (Ripoll) per denunciar una greu situació de persecució sindical.
La mobilització tindrà un caràcter peculiar i innovador: serà una concentració silenciosa, especialment adaptada al fet que l’empresa és un Centre Especial de Treball i Centre Ocupacional per a persones amb discapacitat. Amb aquesta decisió, el sindicat organitzador, la Intersindical, vol garantir el màxim respecte i evitar qualsevol molèstia a les persones usuàries, algunes d’elles amb sensibilitat auditiva. Per això, no hi haurà consignes cridades, sinó que es farà ús de cartells, gestos simbòlics i informació escrita. La protesta comptarà també amb una intèrpret de llengua de signes, per fer-la plenament inclusiva.
El motiu de la concentració és denunciar l’assetjament laboral que pateix el president del comitè d’empresa de la Fundació MAP arran de la seva activitat sindical notòria. Malauradament, aquest fet posa de manifest una realitat massa habitual: la majoria de persones que pateixen assetjament acaben abandonant la feina sense denunciar-ho. En aquest cas, però, s’ha decidit plantar cara i fer pública la situació, entenent que es tracta d’una vulneració greu de drets fonamentals.
Tot i que es va activar el protocol d’assetjament i abús, aquest no va ser garantista i es va aplicar amb ànim d’ocultació des del minut zero. Aquesta mala praxi va revictimitzar la persona afectada, va soscavar la seva credibilitat i va agreujar encara més la seva situació de persecució i aïllament dins l’entorn laboral.
Al cap de quatre mesos que el president del comitè activés el protocol d’abús i assetjament, i després d’haver interposat diverses denúncies a la Inspecció de Treball per altres irregularitats i d’haver guanyat dues consultes a la Comissió Paritària del conveni, l’empresa el va sancionar amb un mes sense sou ni feina. Els motius al·legats són absolutament absurds, prescrits o directament inventats, com ara acusar-lo d’haver trencat un llum vermell mentre aparcava la furgoneta de l’empresa. Es tracta d’un cas flagrant d’assetjament i persecució sindical, amb l’objectiu de desgastar i maltractar la persona fins a forçar la seva renúncia voluntària. Des de la Intersindical ja s’ha presentat una denúncia a la inspecció de treball per aquesta situació i, tan bon punt hi hagi resolució, s’interposarà una demanda al jutjat social per vulneració de drets fonamentals.
Amb aquesta acció silenciosa però contundent, el sindicat vol enviar un missatge clar: defensar els drets laborals no ha de ser motiu de persecució, i la lluita sindical és compatible amb el respecte absolut a les persones més vulnerables.