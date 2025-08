En defensa de la terra

"Mallorca per viure, no per especular" torna a plantar cara a la llei especulatiu del sòl

"Qui estima Mallorca, no la destrueix". Amb aquest crit, desenes de veïns s’han concentrat aquest dijous davant l’Ajuntament de Palma per denunciar l’última ofensiva especulativa del Govern balear, que amb el suport de PP i Vox obre la porta a construir en sòl rústic sense haver esgotat el sòl urbanitzable. La nova Llei d’obtenció del sòl ha estat qualificada com "la més destructiva de la història" per entitats veïnals com Estimam Son Sardina

Toni Marimón, portaveu del col·lectiu, ha denunciat que aquesta llei suposa un cop dur al territori, al clima i als barris populars, que es veuen una vegada més arraconats per l’ambició urbanitzadora. "Destrueix barris com Son Sardina, Establiments o Sant Jordi. I tot per beneficiar interessos privats."

La protesta ha coincidit amb el ple municipal de Cort, on la Federació d’Associacions de Veïns de Palma ha pres la paraula per exigir la retirada de diverses requalificacions de sòl. "Han fet els deures? Han valorat els efectes reals sobre la ciutat o només les bondats per a promotors i constructors?", ha etzibat una portaveu, alertant del risc imminent d’una nova bombolla immobiliària.

Les entitats veïnals no han estalviat crítiques a l’Ajuntament: denuncien que, en lloc de posar fre als 15.000 pisos de lloguer turístic il·legal que empitjoren l’accés a l’habitatge, es vol accelerar la destrucció del sòl rústic. "Amb dos inspectors no arregles un model fallit", han recordat.

També ha intervingut l’Associació de Veïns de Son Rapinya, exigint que s’aturin les cessions de solars al barri i que s’impulsi una política urbanística "transparència i participativa". "Vivim envoltats de bosc, però cada dia estem més assetjats per la cobdícia immobiliària", han advertit.

Alhora, membres de Stop Desnonaments Mallorca s’han mobilitzat davant la plaça de Cort per exigir solucions dignes per a les famílies que viuen en infrahabitatges a l’avinguda Joan Miró. Reclamen l’expropiació dels trasters on malviuen desenes de persones, la reconnexió immediata de l’aigua i la llum, i el final dels desnonaments. Joan Segura, portaveu del col·lectiu, ha estat contundent: "El 2007 van saber expropiar. Ara, què faran? Tornaran a mirar cap a una altra banda mentre es coacciona, s’estafa i es tallen subministraments?"

La lluita per Mallorca continua. Els barris s’organitzen i alcen la veu contra una llei que posa el territori i la vida en venda.

Adhesions al manifest

En poques setmanes ha recollit el suport formal de més d'una cinquantena d'entitats i organitzacions (i continua oberta a adhesions) . Entre aquestes, multitud d'associacions veïnals de Ciutat i del seu cinturó rural, zones més directament afectades pel caràcter especulador i destructor del territori de la nova llei del sòl PP-VOX. També hi ha col·lectius històrics en defensa del medi ambient i referents en la lluita per l'habitatge i els drets socials. Volem recordar que, tot i que la llei es presenta com a solució davant la crisi de l'habitatge, això només és una cortina de fum per donar màniga ample al negoci immobiliari. La llei està feta a mida dels interessos de promotors i constructors, i fins i tot de polítics que tenen interessos privats a aquest sector, com és el cas de Manuela Cañadas.