LLUITA INSTITUCIONAL

Denúncia Pública pel tall de llum a famílies de Santa Coloma de Farners

Des del Grup Polític Municipal CUP Farners-AMUNT es vol denunciar públicament que el passat 25 de març es va tallar la llum a 13 famílies afincades al carrer de Castanyet 39-43 sense cap previ avís. Aquest fet és especialment greu, perquè el bloc de pisos afectat està gestionat per l'empresa de l'actual alcaldessa, Carme Salamaña. L'empresa en qüestió és Farners, Carme, Marta Serveis immobiliaris SL SALAMAÑA, la qual ha actuat amb una manca de consideració total envers aquestes famílies vulnerables que malgrat fer reclamacions davant dels serveis socials del municipi no han rebut l’atenció necessària.



Davant d’aquests fets, les famílies afectades han sol·licitat formalment a través d’instància una visita d'urgència amb l'alcaldessa per resoldre la situació i obtenir informació sobre com poden accedir als comptadors socials per garantir el subministrament elèctric dels seus habitatges, tal i com la mateixa alcaldessa va dir en una notícia del passat més de febrer.



Des del Grup Polític Municipal de la CUP Farners-AMUNT volen donar tot el suport a les famílies afectades i denuncien les males praxis d'aquest Equip de Govern liderat per la Sra. Carme Salamaña. Consideren que aquest assumpte ratlla el conflicte d'interessos i creuen que és pràcticament impossible que la Sra. Carme Salamaña desconegués les accions que va dur a terme l'empresa de la llum que va tallar la connexió. Aquest tall no només afecta als nens i nenes d’aquestes famílies, sinó també a les persones que per motius mèdics requereixen de connexió per atendre als seus tractaments. És un maltracte directe i una vulneració als drets fonamentals d’aquests veïns i veïnes afectats per la manca d’accés a un habitatge digne.



Així doncs des del Grup Polític Municipal CUP Farners-AMUNT no pensen deixar aquest assumpte així com així i afirmen que recorreran totes aquestes males praxis que l’únic que fan és empitjorar les vides dels veïns i veïnes del municipi.