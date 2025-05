Els grups municipals de l'oposició a Farners han emès un comunicat exigint un canvi d'actitud a l'equip de Govern

LLUITA INSTITUCIONAL

Els grups municipals de l'oposició a Farners han emès un comunicat que tot seguit reproduïm:

ELS GRUPS MUNICIPALS DE L’OPOSICIÓ A FARNERS EXIGEIXEN UN CANVI D’ACTITUD A L’EQUIP DE GOVERN I QUE ASSUMEIXI TOTS ELS ACORDS APROVATS PER MAJORIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT

Els grups municipals d’Independents per Santa Coloma, CUP Farners – Amunt i Som-hi! – ERC han arribat a un acord i votaran unànimement en contra de tots els punts de l’ordre del dia present per mostrar el rebuig a la manera de governar de l’Equip de Govern format pels regidors de Junts per Catalunya i el PSC, encapçalat per la Sra. Carme Salamaña.



El desembre de 2023, els regidors d’Independents per Santa Coloma van decidir sortir del govern com a conseqüència d’un tracte molt incorrecte per part del grup de Junts i passar a l’oposició. Des d’aquella data, el govern ha estat en minoria, tot i l’entrada de la regidora del PSC a l’equip de govern.



L’oposició recrimina a l’equip de govern haver volgut continuar tirant endavant les seves iniciatives amb pràctiques poc transparents, mantenint als grups de l’oposició desinformats, facilitant la informació amb poc temps de marge per treballar-la i fer-hi esmenes.



Davant d’aquesta situació, els tres grups de l’oposició declaren que “hem intentat en diverses ocasions fer veure al l’Equip de Govern que si volia tirar endavant propostes havia d’informar, seure, negociar i no fer imposicions basades en el xantatge emocional i polític. Constatem doncs que l’esforç ha sigut totalment inútil”.



Els representants de l’oposició també declaren que “som conscients que la decisió de votar punts en contra és inèdita i pot preocupar a alguns ciutadans o entitats, però pensem que és molt necessari donar un missatge clar i contundent a l’Equip de Govern el qual no està actuant bé i no pot prendre decisions transcendentals sense tenir l’aval d’una majoria i sense treballar i compartir les propostes amb la resta de regidors del ple, siguin del partit que siguin. És bo recordar que a les darreres eleccions municipals, la participació electoral va ser només d’un 48% i que Junts per Catalunya i el PSC van aconseguir conjuntament un 38% dels vots totals, és a dir, en números absoluts, representen al 16% de la població”.

En resposta a la situació de bloqueig els tres partits de l’oposició fan les següents tres demandes:

1.-Que l’Equip de Govern de Salamaña segui amb tots els partits del consistori, treballi amb temps suficient, comparteixi tota la informació i teixeixi les aliances que li permetin les majories necessàries;

2.-Que les mocions aprovades als plens, encara que no siguin del seu gust, s’executin com toca i no es deixin sense efecte per desídia política;

Santa Coloma de Farners, a 26 de maig del 2025