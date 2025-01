Lluita institucional

L'alcaldessa de Santa Coloma de Farners és reprovada al ple per promoure el desallotjament judicial de famílies en greu risc d'exclusió social

La reprovació de l'alcaldessa, tot i que no té cap efecte jurídic, suposa una dura censura política a la seva actuació personal en l'afer, i és absolutament inèdita: és la primera vegada que es reprova un alcalde de la ciutat.

El ple de l'Ajuntament de Santa Coloma de Farners, celebrat ahir dilluns, va aprovar per majoria la moció de reprovació de l'alcaldessa de la ciutat, la Sra. Carme Salamaña, de Junts, per la seva actuació amb relació al desallotjament de quatre famílies en greu risc d'exclusió social allotjades en habitatges públics de gestió municipal.

La moció, presentada conjuntament pels grups polítics de la CUP i ERC, va ser aprovada amb el suport d'aquests dos grups, el vot contrari de Junts i el PSC-PSOE, que formen l'equip de govern municipal, i l'abstenció dels tres regidors del grup dels Independents per Santa Coloma.

La moció reprova l'actuació de l'equip de govern municipal que encapçala Salamaña, per promoure el desallotjament judicial de dues de les quatre famílies que tenen la seva residència en pisos socials de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya que gestiona l'Ajuntament, i per denegar-los a totes la formalització de nous contractes de lloguer social que els permetin continuar residint als pisos que actualment són la seva residència.

La moció aprovada, que va ser objecte d'un tens debat, inclou quatre peticions que el ple trasllada executar a l'equip de govern municipal: 1) la modificació urgent de l'Ordenança municipal d'habitatges d'inclusió social, per a derogar el termini temporal màxim de cessió dels habitatges als seus adjudicataris; 2) la creació d'una comissió per a la revisió i esmena completa de l'ordenança, que en opinió de la CUP i ERC té moltes mancances; 3) desenvolupar les mesures i previsions d'una segona ordenança municipal en matèria d'habitatge, aprovada el 2022, que l'actual equip de govern es nega a executar; i 4) reclamar que l'Ajuntament desisteixi de l'acció judicial de desnonament contra les famílies i en renovi els contractes de lloguer.

Les quatre famílies que l'Ajuntament vol desallotjar varen accedir legalment als habitatges que encara són la seva residència participant en una convocatòria pública per a adjudicar-los. Totes quatre són famílies en greu risc de vulnerabilitat social, com avalen els informes dels tècnics dels serveis socials municipals. En total són 16 persones: 7 adults i 10 menors d'edat, dels quals 2, de dues famílies diferents, pateixen greus síndromes i malalties cròniques invalidants.

L'Ajuntament va fer-los contractes de cessió dels habitatges per un any, renovables per un any més. Aquest termini, per a tres de les quatre famílies, s'ha exhaurit deixant-les en una angoixant situació d'irregularitat administrativa i amenaça desallotjament sense que l'Ajuntament els ofereixi cap alternativa residencial.

L'alcaldessa refusa rebre les famílies per a conèixer-ne la situació i els ha denegat la sol·licitud de nous contractes de lloguer social com els que gaudeixen altres veïns del mateix immoble, propietat de l'INCASOL, de pisos gestionats directament per l'Agència de l'Habitatge de Catalunya.

L'alcaldessa al·lega que l'Ajuntament vol retornar els pisos a l'Agència de l'Habitatge, tot i que el conveni amb l'entitat es va renovar el passat 2024. I que ha de retornar-los sense residents, raó per la qual es nega a renovar els contractes i en promou el desallotjament.

La CUP ca assenyalar que és inacceptable que Salamaña vulgui desallotjar famílies en risc d'exclusió social d'habitatges públics sense oferir-los cap alternativa i va reclamar que es facin nous contractes de lloguer social, com demanen les famílies, no se'ls amenaci amb el desallotjament i que si l'Ajuntament no vol gestionar els pisos, que en negociï el retorn a l'Agència de l'Habitatge, però amb els seus residents actuals.

L'alcaldessa es va comprometre durant el debat a valorar la possibilitat de negociar amb l'Agència el retorn dels pisos amb els seus estadants, entitat a qui vol traslladar la responsabilitat de resoldre el cas. Es va negar, però a garantir a les famílies la continuïtat de la seva residència als pisos, de manera que persisteix l'amenaça del seu desallotjament, que també es nega a suspendre.

L'alcaldessa va refusar també comprometre's a reformar les ordenances locals en matèria d'habitatge social, polítiques que el govern municipal no vol assumir al·legant-ne un desproporcionat encara que incert cost econòmic.

Des del grup municipal de la CUP es vetllarà que el govern municipal acompleixi els acords de ple aprovats ahir. Si l'alcaldessa no vol fer-ho, ja anunciem que forçarem la celebració d'un ple extraordinari per a la modificació de l'ordenança municipal d'habitatge que l'alcaldessa es nega a corregir i que usa com a pretext legal per desallotjar les famílies. I declarem també que continuarem acompanyant i recolzant les famílies en les seves legítimes reclamacions a l'Ajuntament.