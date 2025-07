Repressió

Dues absolucions de la lluita reivindicativa dels moviments populars: El col·lectiu 8Mil Motius i el Sindicat d’Habitatge de Cassoles

Els moviments populars per la lluita feminista, per la la justícia social i per un habitatge digne celebren dues victòries judicials importants. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha absolt les set activistes del col·lectiu 8Mil Motius, condemnades inicialment per tallar les vies del tren a Sant Cugat del Vallès durant la vaga feminista del 8 de març de 2018. Paral·lelament, el jutjat penal número 4 de Barcelona ha dictat l’absolució de les nou membres del Sindicat d’Habitatge de Cassoles, perseguides per haver ocupat un immoble buit per allotjar-hi famílies amenaçades per la DGAIA.

En el cas de 8Mil Motius, la sentència posa fi a gairebé set anys de procés judicial, amb condemnes prèvies d’un any i mig de presó, multes de més de 26.000 euros i la inhabilitació del dret de sufragi passiu. “Després de tants anys de judicis i d’espera de resolucions, podem tornar a cridar ben fort allò que ja sabíem: la lluita serveix per guanyar”, han manifestat les activistes en un comunicat. La seva defensa, exercida per l’advocada Laia Serra, ha remarcat que l’acció no era delictiva sinó una expressió legítima del dret a la protesta, i que encara cal molta pedagogia perquè la justícia entengui i protegeixi l’acció política.

Pel que fa al cas de Cassoles, els fets es remunten a l’estiu de 2021, quan les activistes van ocupar una casa propietat de la Diputació de Barcelona per donar resposta a una emergència social: famílies amb menors a qui l’administració amenaçava amb retirar la custòdia per manca d’habitatge. Malgrat una intervenció policial sense ordre judicial i una acusació inicial per robatori amb força, la Fiscalia va acabar rebaixant la qualificació a delictes lleus d’usurpació i danys, que finalment han prescrit.

La sentència també eximeix les activistes de pagar els més de 3.700 euros que la Diputació reclamava en concepte de responsabilitat civil, incloent costos com la seguretat privada o la instal·lació de portes antiokupes. L’advocat Carles Hurtado, d’Alerta Solidària, ha denunciat la persecució política i el desgast emocional sofert per les encausades. “Ningú podrà esborrar quatre anys de repressió judicial”, ha afirmat.

El Sindicat d’Habitatge denuncia que aquest cas forma part d’una estratègia repressiva més àmplia contra el moviment per l’habitatge, com evidencien altres processos oberts com el cas Olzinelles Absolució, on dues activistes s’enfronten a una petició de sis anys de presó per defensar un bloc ocupat.

Aquestes dues absolucions arriben com a petits triomfs enmig d’un escenari judicial encara hostil als moviments populars. Però també són un missatge clar: la repressió no atura la solidaritat ni la lluita per la justícia.

Enhorabona camarades!

L'organització és la clau de la victòria.



Visca la lluita feminista! https://t.co/YcQEaZyE8q — El Noi Baliarda (@ElNoiBaliarda) July 24, 2025