Comença el judici a les 7 feministes encausades per la vaga del 8M del 2018

El 27, 28, 29 i 30 de maig del 2024 té lloc el judici a 7 feministes de Sant Cugat del Vallès pel tall de vies del 8 de març de 2018 en el marc de la Vaga General Feminista. Després de més de 6 anys, ens enfrontem a un judici on ens demanen 3 anys de presó a cadascuna i 26.000€ de responsabilitat civil.

Els fets es remunten al Dia de la Dona Treballadora del 2018 (8 de març), quan Sant Cugat va protagonitzar una històrica manifestació que va omplir els carrers de la vila amb centenars de milers de dones defensant els seus drets. En un context de vaga general, es van prendre els carrers exercint el dret a protesta i es van aturar els centres de treball i una trentena de dones van tallar les vies dels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC), tot com a forma de reivindicació del pes de les dones en la producció laboral i la normalitat social, però també per garantir el dret a vaga a totes aquelles que el veuen diàriament vulnerat. Arran d’aquest tall de vies, els Mossos d’Esquadra van iniciar la denúncia que ha acabat en mans de la Fiscalia, que demana 3 anys de presó per desordres públics i 26.100,34€ de responsabilitat civil a set de les participants.

Des de 8 Mil Motius, el col·lectiu de suport a les set dones encausades per aquests fets, recorden que amb aquesta acció volíem evidenciar que, precisament al transport públic és on es cometen el 17,1% de les agressions fora de l'àmbit de parella (Enquesta de violència masclista, 2016).

Gairebé cinc anys després, ens van convocar a judici el gener del 2023, el qual va quedar suspès per la pèrdua de documentació per part dels jutjats. Des de 8 Mil Motius ja vam denunciar en aquell moment una pena de banqueta, en la que el càstig en si mateix ha estat i segueix sent el procés d’espera que pretén desgastar personal i políticament a les encausades i al seu entorn, desmoralitzar i desmobilitzar el feminisme de base, una estratègia molt habitual en molts altres casos repressiu. La condemna, doncs, ha estat i és també haver d'estar lligades durant tant de temps a un procés judicial amb penes que comporten diversos anys de presó i amb un sistema judicial que posa a mercè dels seus terminis i errors la vida de les persones encausades.

Ara, més de 6 anys després, el judici està previst pels propers dies 27, 28, 29 i 30 de maig als Jutjats de Terrassa.

Per últim, cal recordar que va ser FGC qui va demanar una responsabilitat civil de més de 26.000€. Un cop més la Generalitat, que s'omple la boca de feminisme, fomenta, alhora, que s’acusi i es condemni a les militants feministes que lluiten dia a dia al carrer, posant els cossos per millorar la vida de les dones.