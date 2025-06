Mobilitat

La CUP de Reus celebra la modificació del projecte de l’estació d’autobusos: “és un viratge del govern forçat per la pressió popular”

“Els qui defensem el parc de Mas Iglesias hem guanyat. La força de la ciutadania, l’organització popular i les al·legacions fetes han permès salvar aquesta zona verda i comunitària”. Així celebra la regidora de la CUP, Mònica Pàmies, la reubicació de la nova estació d’autobusos, que passarà de fer-se a Mas Iglesias a la plaça del Canal, on es troba actualment. Avui mateix, el govern reusenc ha anunciat en una reunió amb els partits polítics i la Plataforma Salvem Mas Iglesias la rectificació d’un projecte durament criticat des del seu anunci.

Des de la CUP es mostren satisfetes amb el viratge del govern “forçat per la pressió ciutadana” i consideren determinants les aportacions a les ordenances que ha fet el partit via recurs jurídic: “Estaven molt ben fonamentades pensades en l’impacte que suposaria per les veïnes, però també als centres educatius perjudicant a la infància i adolescència, però també en l’impacte ambiental i patrimonial, així com en la circulació, mobilitat i seguretat”, argumenten els cupaires.

La CUP va fer recursos jurídics a l’Ajuntament de Reus i a la Generalitat de Catalunya en quatre eixos al·legats: primer, impactes en la mobilitat de la nova estació d’autobusos; segon, impactes ambientals i sobre la salut de la població en la nova estació de busos; tercer, impactes sobre el patrimoni cultural de la nova estació de busos; quart, compatibilitat amb la seguretat de les persones, perquè s’ubica en un espai de perillositat del DUPROCIM i al costat de l’escola Eduard Toda i l’Institut Roseta Mauri, mateixa zona on es vol situar la nova EBM Ametller. “La feina invisible que hem fet durant anys se’ls ha girat en contra”, destaca la Pàmies.

Tot i que la CUP celebra la rectificació, subratlla que el govern del PSC, ERC i Ara no ha fet cap mena d’autocrítica i alerta que el consistori hauria de fer una “escolta realment activa, polítiques de portes obertes i abandonar l'obsessió de fer de Reus una ciutat aparador”. “Nosaltres estarem al costat dels reusencs i reusenques que lluiten per tenir una ciutat ecologista, feminista, per viure-hi totes i viure-hi bé”, conclou la cupaire.