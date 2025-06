Comunicat sobre la Vaga del 29, la unitat i el País

Després de la jornada de lluita històrica del dia 29 i de totes les tasques de preparació d'aquesta Decidim volem expressar la nostra enhorabona a tots els sindicats convocants i a totes les entitats i moviments socials que hi varen participar en el que és, sense dubte, un punt d'inflexió en les dinàmiques polítiques del País Valencià.

La vaga general és un gran èxit popular indiscutible perquè representa un increment de les diverses formes de lluita, sobretot i fonamentalment la lluita material. Per què implica un gran exercici de disciplina, generositat, honestedat, dignitat i força. Demostrant que amb agitació, treball tàctica i estratègies compartides el poble organitzat en assemblees pot desempallegar-se de les lloses opressives per a la contenció social i constituir-se com un subjecte polític autònom i amb capacitat per a la lluita i la ruptura.

Les assemblees d'extensió de la vaga, al llarg i ample del nostre territori, han aconseguit vertebrar les complicitats i crear dinàmiques pròpies des d'on impulsar l'organització unificada del poder popular sense perdre la diversitat que ens caracteritza. Convertint els extraordinaris piquets en l'expressió pràctica de la ràbia d'aquest poble i enfortint les bases organitzatives per a l'experiència en la lluita per l'alliberament i les pròximes desobediències.

Aquesta vaga general aconsegueix situar tot el cicle de mobilitzacions dels darrers dos anys, com una experiència rellevant en aquest conflicte social i nacional, dibuixant un nou camí per l'alliberament. Un camí d'unitat, complicitats, piquets i desobediències. Un camí de lluites, solidaritats, connexions i més vagues i mobilitzacions destinades no sols que caiga Mazón i el seu militaritzat Consell sinó que caiga el règim colonial que ens vol sempre als peus del capital i la seua lògica colonial.

Pel dret a decidir!

Per la unitat Popular!

Perquè tots els dies siguen com el 29 de maig!