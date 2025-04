Català

Presenten la campanya ”Defensem en català, defensem el català”

Plataforma per la Llengua i el Consell dels Il·lustres Col·legis de l’Advocacia de Catalunya (CICAC) engeguen conjuntament la campanyaque té l’objectiu de- L’acte de presentació serà(carrer Mallorca, 283, entrada pel xamfrà, pel Palauet Casades).- La campanya vol evidenciar que. A més, pretén sensibilitzar els advocats sobre- Per contextualitzar aquesta campanya, cal recordar que Plataforma per la Llengua va publicar l’any 2022 una enquesta sobre usos, actituds i representacions lingüístiques entre els advocats dels 14 col·legis de Catalunya . D’aquesta enquesta es podia extreure que l’advocacia és un col·lectiu majoritàriament catalanoparlant que deixa de fer servir la llengua de manera majoritària quan presenta escrits o quan parla en sala.- En aquesta campanya hi col·laboren diversos advocats amb qui hem pogut conversar sobre. Aquestes converses s'aniran publicant a les xarxes socials de Plataforma per la Llengua. De moment, ja podeu veure un avançament d'aquests continguts