ensenyament

Organitzen a Reus unes jornades pedagògiques per reflexionar sobre la neutralitat i el compromís polític de l’educació

El 9 i el 10 de maig tindrà lloc a l’Escola Pompeu Fabra de Reus la vuitena edició de les jornades pedagògiques de Deixa de ser una illa, l’assemblea de CGT Ensenyament

Un curs més des de CGT organitzen aquestes jornades per “reflexionar i debatre col·lectivament sobre l’educació i la societat”. En concret, sota el títol “L’educació: entre la neutralitat i el compromís”, volen convidar el conjunt de la societat i la comunitat educativa a pensar-hi en comú. Tindran lloc a l’Escola Pompeu Fabra de Reus i les inscripcions estan obertes al web del sindicat.

Divendres 9 a les 18:30h obriran l’acte amb una taula rodona sobre repressió i censura a l’ensenyament l’advocat reusenc i antic mestre a la presó Arnau Esteban i docents encausats de l’Institut El Palau de Sant Andreu de la Barca, que van ser perseguits a nivell mediàtic i judicial després de l’1 d’octubre acusats d’adoctrinar i de perseguir fills de la guàrdia civil.

El dia següent, dissabte, es realitzaran quatre espais amb tallers i xerrades simultanis. Pel que fa a com abordar la deriva masclista a l’aula, comptaran amb l’Anna Miravete, de Kalius Psicologia. Per tractar la cultura de la pau hi intervindran Jordi Muñoz i Vicky Moreno, membres de Desmilitaritzem l’Educació. Pel que fa a la memòria històrica, participarà la docent i membre de l’AMH del Baix Llobregat Esther Alquézar. Per últim, la docent de filosofia i membre del Sindicat de Llogateres Tura Tremoleda oferirà un taller didàctic al voltant de la gentrificació a les ciutats i els pobles. En acabar el dinar conjunt, hi haurà un espai per parlar sobre la guia de democràcia als centres educatius elaborada pel sindicat sobre com participar en la vida diària i els documents de centre. Després, el mestre Daniel Turienzo presentarà el llibre EducaFakes, sobre diversos mites que s’estenen al voltant del nostre sistema educatiu. Per últim, tancaran les jornades amb un acte cultural de Clown.

Des de CGT encoratgen la comunitat educativa a participar-hi i valoren positivament poder dur a terme una vuitena edició d’unes jornades que són referents al territori des de 2011 i que serveixen com un espai de trobada i reflexió col·lectiu que sovint falta als centres educatius.