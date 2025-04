La CUP demana explicacions al Govern per la gestió de la DGAIA

La CUP-Defensem la Terra, després de les irregularitats detectades per la Sindicatura de Comptes en la Direcció General de l'Atenció a la Infància i Adolescència (DGAIA) i del cessament de la directora i subdirectora de l’organisme, demana explicacions al Govern. Concretament, la formació reclama la compareixença a la comissió de Drets Socials i Inclusió, d’Ester Sara Cabanes, exdirectora general d’Atenció a la Infància i l’Adolescència; Núria Valls, exsecretària d’Infància, Adolescència i Joventut; i Chakir El Homrani, exconseller de Treball, Afers Socials i Família, per donar explicacions sobre la seva gestió al capdavant del Servei d’acompanyament especialitzat a joves tutelats i extutelats.

A més a més, afegeixen a la llista de compareixents a Maria Isabel Carrasco, exdirectora general d’Atenció a la Infància i l’Adolescència, Joan Mayoral, exsubdirector d’Atenció a la Infància i l’Adolescència; i l’actual secretària d’Infància, Adolescència i Joventut, i el director general d'Atenció a la Infància i Adolescència. També hi inclouen empreses i entitats col·laboradores com ara la Fundació Resilis, la Fundació Mercè Fontanilles i la Plataforma educativa.

En la darrera sessió de control, la diputada de la CUP, Pilar Castillejo, va preguntar específicament a la consellera de Drets Socials i Inclusió, Mònica Martínez Bravo, sobre la qüestió: “La DGAIA és un servei essencial i molt sensible. És imprescindible que aquest servei gestioni els diners públics amb la màxima transparència i tot el rigor possible”. Martínez Bravo va contestar que són “conscients que s’han trobat coses que s’han de canviar” i que “han tingut informacions, incidències o indicis d’algunes incidències que s’estan abordant. Encarregarem una auditoria”. Les paraules de la consellera han motivat al grup parlamentari de la CUP a registrar preguntes sobre quines són les informacions i incidències que té constància el departament i quan es preveu disposar dels resultats de l’auditoria.

«Imagini un conglomerat de diverses entitats contractades per la DGAIA que es lucra de manera indeguda. Imagini que malversacions com aquesta no fossin un cas puntual», @PlrCastillejo.



