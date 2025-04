L'Audiència de Girona nega que un veterà independentista (Quim Tell) ho sigui per no haver-lo d'amnistiar

1986 Quim Tell, de l'MDT, és jutjat a Girona per haver catalanitzat els rètols de les carreteres. El fiscal demanava quatre milions de pessetes de multa

"Ni el motiu de la manifestació, ni el fet presumptament delictiu, tenen relació o connexió amb el moviment independentista català" remarquen els jutges (la defensa dels encausats havia fet una reclamació el novembre de l'any passat perquè no se'ls vol aplicar l'amnistia) i per això tornen a denegar la petició dels acusats d'acollir-se a la llei d'amnistia. La justícia espanyola acusa a 4 encausats de trencar el perímetre de seguretat d'un acte de la Fundación Princesa de Girona durant una manifestació que estava convocada per la Coordinadora Antimonàrquica de les Comarques Gironines de la qual formen part la CUP, ERC, Junts, Ateneu Independentista 24 de juny, ADAC, Ateneu Independentista El Forn, Òmnium Cultural, l'ANC... . Manifestació amb consignes, pancartes i banderes independentistes i precedida per actes de protesta com penjar una estelada a la seu de la Fundación Princesa de Girona (acció on ja va ser detingut un dels 4 encausats, el veterà militant independentisa Quim Tell).



L'Audiència de Girona (tal com va fer el novembre passat el jutjat de primera instància i instrucció 4 de Santa Coloma de Farners) ha rebutjat aplicar la llei d'amnistia als quatre investigats per la protesta a Caldes de Malavella del 5 de juliol del 2023, durant l’entrega dels premis Princesa de Girona. Els jutges conclouen que la petició d'amnistia no pot prosperar perquè "no s'emmarca en cap dels supòsits que preveu la llei", i en desestimen la petició (i el recurs) d'acollir-se a la llei d'amnistia i de sobreseïment per no "tenir relació" amb el moviment independentista.

Aquesta "no relació" amb el moviment independentista en el cas de l'encausat Quim Tell es remunta a més de 40 anys. De fet Tell ja va ser jutjat l'any 1986 per la seva militància independentista.