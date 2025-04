Normalització linguística

Escola Valenciana, Premi Prat de la Riba 2025

L’Institut d’Estudis Catalans (IEC) ha distingit l’entitat cívica Escola Valenciana amb el Premi Prat de la Riba, tal com ha anunciat en una roda de premsa celebrada aquest matí a la seva seu. Teresa Cabré, presidenta de l’IEC, ha destacat «l’actitud decidida i constant en defensa de la unitat de la llengua» d’Escola Valenciana, així com «la salvaguarda d’un model estàndard tan compartit com sigui possible i la seva lluita en favor de la normalització lingüística en els àmbits educatius, culturals i de lleure del País Valencià». A més, ha volgut emfatitzar la resiliència de l’entitat i la seva projecció vers el futur: «tenen la mirada posada sobre el col·lectiu que representa el futur: l’alumnat».

Alexandra Usó i Cariñena, presidenta d’Escola Valenciana, ha afirmat que «el fet que una institució com l’Institut d’Estudis Catalans ens concedeixi aquest guardó és cabdal per a conscienciar la societat que tenim un domini lingüístic propi, comú i que s’ha de treballar des de totes les entitats». Usó ha assenyalat que «el País Valencià es troba en un moment complicat, marcat per l’hostilitat política envers la llengua i la cultura pròpies, valors que com a entitat defensem». Tot i això, ha volgut posar en relleu la resiliència de les persones que formen part d’Escola Valenciana i la força del treball en xarxa i en col·laboració amb altres associacions, universitats i col·lectius a favor de la llengua.