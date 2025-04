Demanem als estats que interpel·lin lEstat espanyol perquè garanteixi els drets lingüístics, en el marc de lexamen periòdic de drets humans de lONU

el 30 d’abril, estats d’arreu del món demanin a l’Estat espanyol que garanteixi els drets lingüístics dels catalanoparlants en el marc de l’Examen Periòdic Universal (EPU) del Consell de Drets Humans de l’ONU. L’entitat va elaborar a l’octubre l’s’ha reunit amb representants de diversos estats perquè assumeixin les recomanacions de Plataforma per la Llengua per tal que garanteixi els drets lingüístics. Per fer més força, l’entitat va impulsar, aquest passat febrer, un manifest conjunt amb més d’una vintena d’entitats dels territoris de parla catalana per reclamar que l’Estat espanyol garanteixi tots els drets humans: els lingüístics, i també els civils, polítics, culturals i socioeconòmics.



Per a Plataforma per la Llengua, les recomanacions més urgents que cal fer a l’Estat espanyol en matèria de drets lingüístics són sis. D'entrada, que prengui mesures per perseguir les discriminacions lingüístiques perpetrades per servidors públics i que s’inclogui la minoria catalanoparlant com a grup protegit en la signatura del Conveni marc per a la protecció de les minories nacionals del Consell d'Europa. També caldria que complís les recomanacions de Carta Europea de les Llengües Regionals o Minoritàries (CELRoM) i del relator especial de l'ONU per a les minories, i que aprovés una legislació per reconèixer els drets dels parlants de les llengües oficials diferents de la castellana. L’objectiu és que els parlants d’aquestes llengües les puguin fer servir amb els treballadors de l'administració general de l'Estat i en la justícia; en concret, caldria que l’Estat espanyol modifiqués l'article 231 de la Llei Orgànica del Poder Judicial (LOPJ), un article que estableix que en els procediments judicials els funcionaris han de fer servir el castellà, i que només es permetran les "llengües minoritàries cooficials" si cap part no s'hi oposa. A més, Plataforma per la Llengua també recomana que l'Estat espanyol prengui mesures per garantir que els infants puguin ser escolaritzats en català, i que s'investiguin, es persegueixin i se sancionin els discursos d'odi contra els catalanoparlants i la llengua catalana, especialment a Internet.



L’equip d’Internacional de Plataforma per la Llengua va traslladar aquestes recomanacions als estats que van assistir a la presessió que organitza UPR Info, que es va fer a la seu de l’ONU a Ginebra el 21 de febrer, i ha exposat amb detall les vulneracions de drets lingüístics a l’Estat espanyol en diverses trobades bilaterals amb delegacions estatals. L’objectiu és que els estats assumeixin les recomanacions de l’entitat i les incloguin en els informes i declaracions que fan quan avaluen la resta d’estats en matèria de drets humans, en el marc de l'EPU. Es tracta del mecanisme amb el qual, cada quatre anys i mig, els estats de l'ONU s'avaluen mútuament per analitzar el grau de respecte als drets humans.



En l’informe que l’entitat ha fet arribar als estats, Plataforma per la Llengua recorda que l'Estat espanyol privilegia el castellà i relega el català en les bases de subvencions públiques, que els catalanoparlants perceben la justícia espanyola com a hostil i que el manteniment de la immersió lingüística és necessària perquè els infants d'entorns castellanoparlants puguin aprendre bé el català. A més, l’entitat ha analitzat els requisits dels treballadors públics de l'administració general de l'Estat destinats als territoris de parla catalana i ha constatat que no es demana cap nivell de català en cap lloc de treball, i que només es valora com a mèrit un cert nivell de català al 2,16 % dels llocs de treball públic de Catalunya, l'1,75 % dels de les Illes Balears i el 2,05 % dels del País Valencià.



L’Estat espanyol ha incomplert les recomanacions que li van fer els estats en la darrera revisió



Tot i que són d’un valor simbòlic important, les recomanacions que els estats fan a d’altres estats en el marc de l’EPU no són d’obligat compliment. De fet, l’Estat espanyol ha incomplert les següents recomanacions a què es va comprometre arran de la darrera revisió, el 2020: eliminar totes les formes de discriminació i combatre els discursos d'odi, xenofòbia i discriminació racial; enfortir mesures per combatre la discriminació contra les minories lingüístiques; adoptar una llei integral contra els delictes d'odi amb assistència, protecció i restitució a les víctimes; o desenvolupar lleis i polítiques per castigar i prevenir els delictes d'odi i la discriminació, i promoure el respecte a la diversitat.



Acte previ a la sessió de l’Examen Periòdic Universal a l’Estat espanyol



El dia abans de la sessió de l’EPU, el dimarts 29 d’abril, Plataforma per la Llengua participarà en un acte promogut per l’European Language Equality Network (ELEN) a la seu de Nacions Unides a Ginebra. L’entitat exposarà les recomanacions principals del seu informe en un esdeveniment en el qual també prendran la paraula altres entitats de la xarxa com A Mesa pola Normalización Lingüística i Euskalgintzaren Kontseilua, i comptarà amb la participació del secretari general d’ELEN, Davyth Hicks. Plataforma per la Llengua treballa perquè,. L’entitat va elaborar a l’octubre l’ informe que recull les vulneracions d’aquests drets a l’Estat espanyol, i aquests darrers mesosperquè assumeixin les recomanacions de Plataforma per la Llengua per tal que garanteixi els drets lingüístics. Per fer més força, l’entitat va impulsar, aquest passat febrer, un manifest conjunt amb més d’una vintena d’entitats dels territoris de parla catalana per reclamar que l’Estat espanyol garanteixi tots els drets humans: els lingüístics, i també els civils, polítics, culturals i socioeconòmics.Per a Plataforma per la Llengua, les recomanacions més urgents que cal fer a l’Estat espanyol en matèria de drets lingüístics són sis. D'entrada, que prengui mesures peri que s’inclogui la minoria catalanoparlant com a grup protegit en la signatura del Conveni marc per a la protecció de les minories nacionals del Consell d'Europa. També caldria que complís les recomanacions de Carta Europea de les Llengües Regionals o Minoritàries (CELRoM) i del relator especial de l'ONU per a les minories, i que aprovés una. L’objectiu és que els parlants d’aquestes llengües les puguin fer servir amb els treballadors de l'administració general de l'Estat i en la justícia; en concret, caldria que l’Estat espanyol modifiqués l'article 231 de la Llei Orgànica del Poder Judicial (LOPJ), un article que estableix que en els procediments judicials els funcionaris han de fer servir el castellà, i que només es permetran les "llengües minoritàries cooficials" si cap part no s'hi oposa. A més, Plataforma per la Llengua també recomana que l'Estat espanyol prengui mesures per garantir que, i quei la llengua catalana, especialment a Internet.L’equip d’Internacional de Plataforma per la Llengua va traslladar aquestes recomanacions als estats que van assistir a la presessió que organitza UPR Info, que es va fer a la seu de l’ONU a Ginebra el 21 de febrer, i ha exposat amb detall les vulneracions de drets lingüístics a l’Estat espanyol en diversesL’objectiu és que els estats assumeixin les recomanacions de l’entitat i les incloguin en els informes i declaracions que fan quan avaluen la resta d’estats en matèria de drets humans, en el marc de l'EPU. Es tracta del mecanisme amb el qual, cada quatre anys i mig, els estats de l'ONU s'avaluen mútuament per analitzar el grau de respecte als drets humans.En l’informe que l’entitat ha fet arribar als estats, Plataforma per la Llengua recorda que, que els catalanoparlants perceben la justícia espanyola com a hostil i que el manteniment de la immersió lingüística és necessària perquè els infants d'entorns castellanoparlants puguin aprendre bé el català. A més, l’entitat ha analitzat els requisits dels treballadors públics de l'administració general de l'Estat destinats als territoris de parla catalana i ha constatat que no es demana cap nivell de català en cap lloc de treball, i que només es valora com a mèrit un cert nivell de català al 2,16 % dels llocs de treball públic de Catalunya, l'1,75 % dels de les Illes Balears i el 2,05 % dels del País Valencià.Tot i que són d’un valor simbòlic important, les recomanacions que els estats fan a d’altres estats en el marc de l’EPU no són d’obligat compliment. De fet, l’Estat espanyol ha incomplert les següents recomanacions a què es va comprometre arran de la darrera revisió, el 2020: eliminar totes les formes de discriminació i combatre els discursos d'odi, xenofòbia i discriminació racial; enfortir mesures per combatre la discriminació contra les minories lingüístiques; adoptar una llei integral contra els delictes d'odi amb assistència, protecció i restitució a les víctimes; o desenvolupar lleis i polítiques per castigar i prevenir els delictes d'odi i la discriminació, i promoure el respecte a la diversitat.El dia abans de la sessió de l’EPU, el dimarts 29 d’abril, Plataforma per la Llengua participarà en un acte promogut per l’European Language Equality Network (ELEN) a la seu de Nacions Unides a Ginebra. L’entitat exposarà les recomanacions principals del seu informe en un esdeveniment en el qual també prendran la paraula altres entitats de la xarxa com A Mesa pola Normalización Lingüística i Euskalgintzaren Kontseilua, i comptarà amb la participació del secretari general d’ELEN, Davyth Hicks.