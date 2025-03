4M

Vaga estudiantil al País Valencià en defensa de la Llengua

Demà a les 9:30h a la Plaça de Benimaclet en el taller de pancartes, per després sumar-se a la manifestació a les 11:30h i acabar amb la Intifalla a les 14h davant la plaça e l’Ajuntament. Alhora, ens veiem també a les 12h a la Plaça de Maria Agustina a Castelló.

Demà les estudiants de secundària del País Valencià anem a la vaga contra la consulta Rovira, les retallades del valencià a les aules i en defensa de l’educació pública.

Des del Sindicat d’Estudiants dels Països Catalans (SEPC), van convocar la vaga el 21 de febrer, amb l’avís que “Aquesta vaga és un avís cap als governs i polítics actuals; no permetrem que continueu jugant amb el nostre futur, buidarem les aules i omplirem els carrers els cops que faça falta fins a parar-vos els peus.”

Durant aquestes setmanes, la vaga ha rebut el suport de nombrosos perfils d’entre la cultura, la música i el món del contingut en català; des de vídeos compartits amb els creadors de contingut en valencià Blanca Trull, Pau Guzmán i Marta Molina (valenardat) fins a les mostres públiques de suport de l’il·lustrador Cesc Roca, els cantants Quinto i Josep Nadal o els grups

Auxili, Cactus i Fetus, entre d’altres. A més a més, a la convocatòria s’hi adhereixen Joves pel valencià, l’STPV, Acció Cultural del País Valencià, Subversives Castelló, la COS, Endavant OSAN, entre molts altres col·lectius i organitzacions del moviment popular valencià.

Però aquestes mostres de suport públic no són més que una part del que aquesta vaga ha de significar per la societat valenciana: "dimarts buidem les aules i eixim als carrers, però dia rere dia continuarem defensant una educació pública, popular, feminista, en valencià i de qualitat. Perquè la consulta Rovira només és la punta de l’iceberg de l’ofensiva contra la nostra classe i el nostre poble del govern de Mazón, i les estudiants hi plantarem cara".

Per això, les darreres setmanes hem omplert el País Valencià de cartells, pancartes, pintades i adhesius instant a la vaga, hem organitzat punts de recollida de material per agitar i s'han unit amb el moviment popular per a defensar-nos contra la barbàrie capitalista i espanyolista del Govern de la Generalitat. Tenim constància de nombrosos centres que se sumaran a la vaga, des de Camp de Morvedre fins a l’Horta Sud, la Ribera Alta o València, i estem segures que en seran molts més.