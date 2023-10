Habitatge

Concentració a favor d’un habitatge a Andorra

Mobilització sorgida de les xarxes socials es durà a terme demà a 2/4 de 8 de la tarda

La plataforma DenunciADN ha manifestat a les xarxes socials que el malestar i les injustícies que pateix la ciutadania, ha convocat una concentració a la plaça de la Rotonda, d’Andorra la Vella, aquest dimarts 31 d’octubre a dos quarts de vuit del vespre, en contra de la situació de l’habitatge i per exigir al Govern responsabilitats i accions concretes que frenin el seu encariment.

Coincidint amb aquesta convocatòria ha fet públic un Manifest en defensa del dret a accedir a un habitatge digne, que reproduim textualment:

Manifest del poble andorrà

Defensem eldret a accedir a un habitatge digne al nostre país. No volem només sobreviure, volem viure a Andorra que ens ha vist néixer o ens ha acollit. Estem farts de preus inassumibles, de la falta de regulació, de l'especulació, de l'engany i d'una precarietat que ofega a la gent treballadora del país. Mentre les famílies treballadores tirem endavant el país, els grans propetaris i rendistes es dediquen a rendir-se a costa nostra.

L'habitatge és un dret fonamental reconegut a la nostra Constitució i no podem acceptar que s'especuli amb una necessitat bàsica. La ciutadania andorrana crida al carrer: ja n'hi ha prou!

El 31 d'octubre de 2023 és l'inici del moviment pel dret a l'habitatge a Andorra

És el dia en el qual tot just junts, el que som aquí i els que no no han pogut venir, comencem una lluita contra les egoistes i avaricioses polítiques d'un govern que només vetlla pels interessos d'uns quants. Andorra no és d'un grapat de previligiats. Andorra é tot el poble andorrà que treballa dia a dia per tirar endavant. Som aquí, com a primer pas de molts, perquè Andorra Som tots. Treballem junts per enfortir-nos i fem una crida Alta i clara: Per un habitatge digne.