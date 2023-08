La CUP alerta que el problema d'habitatge a la Seu i a Andorra és actual i no de futur

Davant de les darreres declaracions representants del govern andorrà, com Sr. Xavier Espot Cap de Govern d'Andorra i la Sra. Conxita Marsol, ministra de Presidència, Economia, Treball i Habitatge de Govern d'Andorra referent als problemes d'habitatge al Principat d'Andorra i a la resposta del Sr. Joan Barrera, alcalde de la Seu d'Urgell i l’equip de govern de Compromís per la Seu. La CUP la Seu constata que el model de parc temàtic basat en un turisme desbocat i donant facilitats econòmiques a les inversions de grans fortunes, és un model abocat al fracàs i que basa el seu creixement i beneficis en detriment de l’explotació de la classe treballadora i els recursos naturals. I que les declaracions dels polítics andorrans i urgellencs només fan que confirmar. D’aquesta manera la CUP critica les declaracions que categoritzen el creixement de la Seu com a "tranquil i sostenible" i la relació amb Andorra "d'harmonia" i creuen que el creixement dels darrers anys ha estat un creixement servil a Andorra. I no precisament a la seva classe treballadora, la qual queda expulsada a viure a municipis adjacents de l'Alt Urgell.

Per a la CUP, els partits que han governat a la Seu, sembla que busquin el mateix model, el model del monocultiu turístic amb grans projectes com els Jocs Olímpics, la trobada d'empresaris, una piscina d'ones, inversions en l'aeroport i un gran, etcètera. Un model que per la CUP va en detriment de les condicions de vida de les persones de classe treballadora. La CUP creu que no és una problemàtica futura, ni recent, sinó que ja fa temps que s'arrossega i de la que les veïnes alt urgellenques en pateixen les conseqüències dia rere dia. La CUP posa com a exemple que a finals de l'any passat el preu mitjà del lloguer a la Seu era de 499,99 € o, que les veïnes han de destinar en l'actualitat el 44,25% del seu sou en el lloguer d'un habitatge.

La CUP exigeix que es disposi de dades i d'informació pública i accessible sobre el mercat immobiliari i emplaça a tots els grups municipals a treballar en l'elaboració de polítiques que permetin establir un pla de xoc per fer front a l'emergència de l'habitatge, incloent-hi mesures com: