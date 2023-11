Habitatge

Més de mil persones es manifesten a Andorra per exigir habitatges dignes

A l'espera d'una respota satisfactòria, es tornaran a manifestar el 8 de desembre

El que havia de una concentració al centre d'Andorra la Vella per reivindicar habitatges dignes, va esdevenir una manifestació pels carrer fins Escaldes amb tall del trànsit. I és que la mobilització, convocada a través de les xarxes socials, va superar les expectatives. Més d'un miler segons la policia andorrana.

La marxa, convocada via xarxes socials i en particular el grup de Telegram ‘Denunciand’, ha estat, doncs, un èxit total. Encara a la Rotonda, s’ha llegit el manifest que ja s’havia fet públic, tot deixant clar que “volem viure, no sobreviure”, denunciant que “hi ha qui s’està enriquint amb els treballadors” i lamentant que la situació “no és igual que fa uns anys, és pitjor”.