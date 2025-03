Medi Ambient

Suggeriments al Pla d’Acció per al Clima i l’Energia Sostenible d’Alcoi

a Colla Ecologista La Carrasca-Ecologistes en Acció ha presentat, durant el tràmit de consulta prèvia, una sèrie de suggeriments al Pla d’Acció per al Clima i l’Energia Sostenible del municipi d’Alcoi.

El calfament del clima és una de les majors amenaces a les quals s’enfronta la humanitat: si les emissions de gasos d’efecte d’hivernacle continuen al ritme actual s’arribarà a un punt considerat crític per la comunitat científica per a evitar un canvi global catastròfic. La transició ecològica necessària per a reduir les emissions comporta una transformació de l’economia global sense precedents en la història de la humanitat, que requereix canvis ràpids i de gran abast. I és evident que és fonamental en aquesta transformació el paper de les ciutats, on es concentra més de la mitat de la població mundial, i que són les majors consumidores d’energia i minerals, les majors emissores de gasos d’efecte d’hivernacle, i que generen enormes quantitats de residus i necessiten abastir-se d’aliments de manera contínua.

Pel text de l’edicte publicat per l’Ajuntament d’Alcoi, el grup ecologista sospita que el Pla d’Acció acabe centrant-se únicament (o excessivament) en la instal·lació d’energies renovables i en les noves tecnologies d’eficiència energètica. Tot i que consideren que són qüestions de gran importància, els ecologistes plantegen que la reducció de les emissions exigeix actuar en molts altres fronts: la planificació urbanística, la mobilitat urbana i interurbana, el consum, l’educació ambiental, la contractació administrativa, els residus, el manteniment de la infraestructura verda, la gestió de l’aigua, la rehabilitació dels habitatges, etc. És a dir, que l’objectiu de la neutralitat climàtica hauria d’estar present en el conjunt de la gestió municipal.

Per això, el col·lectiu ecologista aporta propostes d’actuacions dirigides a la reducció d’emissions que hauria d’incloure el Pla d’Acció, que agrupa en diferents blocs i que haurien d’afectar als diferents departaments municipals: mesures de foment de les energies renovables dins de la ciutat i en zones degradades, suport a les comunitats energètiques locals, estalvi i eficiència, urbanisme, mobilitat urbana sostenible a fi de disminuir els desplaçaments motoritzats, reducció de residus i reutilització, establiment de criteris de compra pública sostenible i campanyes permanents d’educació i sensibilització.

Així mateix, La Carrasca-Ecologistes en Acció considera que a més de les mesures de reducció d’emissions el Pla hauria d’incloure també objectius d’adaptació als efectes més adversos del calfament global, amb especial atenció a la protecció dels sectors de població més vulnerables. Recorden que el calfament del clima està comportant ja un increment de les temperatures, amb onades de calor més intenses i duradores; també suposa una menor disponibilitat d’aigua i una intensificació de les sequeres i de les precipitacions extremes. Davant d’aquestes circumstàncies, fan una sèrie de propostes, com ara l’increment de les zones d’ombra de la ciutat, la jardineria urbana sostenible, l’afavoriment de la infiltració natural de les aigües pluvials, etc.