ALT EMPORDÀ

Non Casadevall (CUP): «L’Empordà mereix uns serveis ferroviaris dignes»

Els independentistes s'han sumat avui a la concentració davant l'estació de Figueres per denunciar la falta d'inversions i la necessitat de millorar el servei. Aquesta ha tingut lloc en paral·lel a diverses arreu del país, de la mà de Dignitat a les Vies i col·lectius locals, i també ha servit per reclamar el manteniment de l’estació de Figueres al centre de la ciutat.



Non Casadevall, secretari general de la CUP, ha denunciat la precarització que viu el servei i la manca de voluntat política per millorar-lo, assenyalant els pactes PSC-ERC com una enganyifa més de falsa sobirania. També ha fet èmfasi en les propostes que la CUP ha presentat al Parlament per millorar la mobilitat a l’Alt Empordà, prioritzant la millora de l'estació de Camallera, per aconseguir la parada de trens de mitja de distància i vincular-hi una línia de bus fins L'Escala. "L'Empordà necessita un servei ferroviari fiable i digne i, a més, una aposta real per fer possible una mobilitat interurbana pública i de qualitat", ha apuntat Casadevall.



Xavier Colomer, regidor de la formació a Figueres, ha mostrat la preocupació per la falta d’inversions a Rodalies i ha defensat l'aposta de la CUP perquè l'estació de tren de Figueres es mantingui al centre de la ciutat, en contra de la voluntat del govern local per una nova estació a Vilafant.