Renovables, així no!

La CUP registra una bateria de preguntes al govern en referència al vaixell Glomar Vantage i les seves tasques al Golf de Roses

Els diputat gironí, Dani Cornellà, registra preguntes al govern de la Generalitat arran de la preocupació generada als diferents municipis costaners de l’Alt Empordà per la nul·la transparència del govern en l’afer de l’aparició del vaixell Glomar Vantage al Golf de Roses.

La CUP, davant la preocupació que li han expressat ajuntaments, entitats i ciutadania, va registrar, el 25 de gener de 2024, una bateria de preguntes dirigides al govern perquè aquest aclareixi si ha contractat el vaixell Glomar Vantage, per quin import, per fer quins treballs i si te les autoritzacions pertinents per fer aquestes tasques.

La formació independentista denuncia que el departament no ha informat a les alcaldies i la ciutadania fins un mes desprès d’iniciar les prospeccions del vaixell. Ahir la secretària d’Acció Climàtica, Anna Barnadas, finalment va explicar que el vaixell va fer els estudis previs per poder tirar endavant el PLEMCAT, que costarà 80 milions d’euros públics.

Per això el diputat gironí, Dani Cornellà, ha manifestat “la indignació de les entitats, ajuntaments, veïns i veïnes davant l’aparició d’aquest vaixell sense que ningú dels pobles afectats en tingués coneixement. Aquesta és la transparència del govern? començar els estudis d’amagat! Quan coneixen perfectament l’oposició social, política i científica que te aquest projecte al Golf de Roses”

La CUP espera que el govern contesti ben aviat les preguntes per fer arribar tota la informació als ajuntaments, entitats com la Plataforma Contra el Macro Parc Eòlic Marí o Salvem l’Empordà i fer-les públiques: Qualsevol pas d’un projecte d’aquesta envergadura ha de ser clar i transparent i més amb els milions d’euros públics que volen gastar.