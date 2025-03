Llei Mordassa

Multa administrativa a un pensionista de 1.200€ per una suposada - segons la policia - pertorbació de l'ordre públic

La Marea Pensionista ha exigit l'anul·lació d'una vegada per sempre de la “llei mordassa”, que cada vegada amb més freqüència, s'està aplicant per a retallar els drets democràtics de la ciutadania i les seves organitzacions. El manteniment d’aquesta antidemocràtica “llei mordassa”, és una decisió política del Govern i els qui li donen suport en el Parlament, que miren cap a un altre costat, sense voler entendre que la no derogació d'aquesta llei anomenada de “protecció ciutadana”, en realitat és de “protecció dels interessos dels poderosos” utilitzant el govern de torn de cada moment.

Sempre han denunciat repetidament com l'anomenada “Llei mordassa” és un instrument arbitrari en mans del poder per perseguir col·lectius i persones que lluiten per la defensa dels serveis públics i els drets socials de forma pacífica i col·lectiva.

El moviment pensionista des de fa més de 10 anys en defensa de les pensions, presents i futures, exigint enfront del fals discurs que no hi ha diners, que es compleixi amb la llei que obliga l'Estat a realitzar d'una vegada per sempre, l'Auditoria dels comptes de la Seguretat Social i reduir la bretxa de gènere de les dones pensionistes que no ha fet més que augmentar amb l'increment dels anys de còmput de les pensions.

I ara el moviment pacifico i democràtic dels pensionistes, és el que és objecte d'un dur atac en emetre's amb data març de 2025, una multa administrativa de 1.200 € sobre la persona del nostre portaveu i convocant legal de la manifestació a la seu del Congrés dels Diputats, el maig de 2024, per una suposada —segons la policia-pertorbació de l'ordre públic. El que considera fals, ja que els/les pensionistes fa diversos anys que fan aquesta manifestació-concentració davant el Congrés dels Diputats, exercint el seu dret democràtic sense que mai s'hagi alterat l'ordre públic.

Veuen Veiem amb estupor com des de l'Argentina a Espanya, els fons privats empenyen als governs a ser més intolerants, agressius i autoritaris sobre la gent gran, l'únic delicte de la qual és defensar els seus drets durament conquistats en la seva vida de treball.

Des de COESPE Madrid, es recorrerà aquesta unilateral i antidemocràtica denuncia-sanció, on preval la paraula de la policia en detriment de la ciutadania. Es reafirmen a continuar amb la seba posició de lluita de la defensa dels drets i pensions públiques, aconseguides per les lluites obreres encara en els anys més negres de la dictadura franquista. Fan una crida a tota la ciutadania a participar en quantes denúncies i accions continuem convocant contra la intenció de restar drets i llibertats.