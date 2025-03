Consulta

La mobilització social salva el valencià en una consulta fallida, opaca i plena d’obstacles tècnics

Més de la meitat de les famílies valencianes que han participat en la consulta sobre la llengua base a l’escola han triat el valencià, i s’ha arribat al 68 % en les zones valencianoparlants. Per a Plataforma per la Llengua són unes dades esperançadores, tenint en compte que s’han aconseguit aquests resultats en unentre dues opcions que són, de per si, dolentes, en una consulta fallida en què la participació ha estat lluny de la que volia el conseller José Antonio Rovira., on les dades han demostrat ser especialment bones a les comarques de l'Alt Maestrat (94,7 %), els Ports (93,2 %), el Comtat (87,6 %), la Ribera Baixa (85,85 %), la Ribera Alta (80,4 %) i la Costera (77,1 %). Fins i tot en comarques de predomini lingüístic castellà, com els Serrans, el valencià ha estat l’opció majoritària.Els resultats de la consulta, en aquest context institucional tan desfavorable,representen, fruit del treball de socis i voluntaris com els de l’Assemblea de Docents de Plataforma per la Llengua. Per a valorar-los bé, cal tindre en compte que les votacions han estat plenes d’obstacles tècnics i que el procés s’ha caracteritzat en tot moment per una manca de transparència flagrant, fins al punt que en alguns casos ha estat impossible votar.Malgrat l’èxit per la llengua a la consulta, lel valencià com a llengua base no pot passar del 65 % del temps d’estudi, mentre que el castellà pot arribar fins al 80 %. A més, els percentatges varien entre les àrees anomenades «valencianoparlants» i «castellanoparlants», de manera quePlataforma per la Llengua ha desenvolupat accions fins i tot abans que s’aprovara la Llei Rovira, al capdavant de l’activisme pel valencià, i ha presentat al·legacions en tots els tràmits legals possibles. L’entitat ha aconseguit quei identifiquen el moviment a favor del valencià als centres escolars. Davant una consulta injusta i discriminatòria, que mai s’hauria d’haver celebrat, Plataforma per la Llengua i la seua Assemblea de Docents han estat clau en l’organització per informar les famílies. Però res s’ha acabat: ara,, ajuntaments i universitats, que ja ha fet, per a animar la ciutadania a denunciar les mancances d’aquesta nova llei educativa i crear cohesió social al voltant de la llengua pròpia.En paral·lel, Plataforma per la Llengua encoratja la ciutadania a participar en la creació d’una gran pancarta que eixirà als carrers a la manifestació convocada a Alacant el pròxim 12 d’abril., i aquests motius seran els protagonistes de la pancarta.A més, l’organització posaamb el lema «La llengua no es toca», que es podran aconseguir sota demanda sol·licitant-los al correu lallenguanoestoca@plataforma-llengua.cat . També es poden trobar a la botiga digital les samarretes verdes que, amb el mateix lema, omplin cada dijous els centres educatius a favor del valencià.