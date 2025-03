La CUP demana explicacions al govern davant el gir de guió del PSC de Girona

La CUP demana la compareixença d’Olga Pané, Consellera de Salut, a la Comissió de Salut del Parlament de Catalunya per reclamar informació sobre la situació del nou Trueta de Girona

La CUP situa el nou Campus Josep Trueta de Girona com una prioritat de la ciutat, ja que suposarà una infraestructura clau per a la gent de Comarques Gironines. Així ho ha expressat també el govern de Girona amb Lluc Salellas al capdavant amb l’aprovació per ple de la Modificació del POUM per encabir el nou projecte sanitari el passat 10 de juny, amb l’abstenció del PSC de Girona. Segons paraules del diputat de la CUP al Parlament Dani Cornellà “és incomprensible la posició del PSC de Girona, el qual defensa una cosa o una altra depenent dels seus interessos partidistes”. Els socialistes van acordar amb totes les forces polítiques i administracions el projecte del nou campus sanitari l’any 2020, però en les últimes setmanes han expressat una opinió contrària en relació a la zona de construcció. A més, l’informe de l’ACA d’aquest passat 2024 només permet el desenvolupament del nou campus en els terrenys que marca el mateix projecte. Agència que depèn del departament liderat per la socialista Sílvia Paneque. Tanmateix, el Partit dels Socialistes de Catalunya està a favor de tirar endavant el projecte, “cosa que fa incomprensible el gir de guió del PSC Gironí” segons Cornellà.

Per aquest motiu i davant aquesta nova postura del PSC de Girona, la CUP ha registrat la petició de compareixença de la Consellera de Salut Olga Pané a la Comissió de Salut del Parlament de Catalunya per reclamar més informació i claredat sobre el desenvolupament del nou campus de salut Josep Trueta de Girona.