Lacte Ovidi ferotge emociona el públic de Canet de Mar en el 30è aniversari de la mort del cantautor

Aquest dijous 13 de març a les 19 h, el grup local de Plataforma per la Llengua de Canet de Mar va organitzar un acte en record del 30è aniversari de la mort d'Ovidi Montllor. L'acte, que va tenir lloc a la Sala Centru del Teatre Municipal de Canet de Mar, va comptar amb més d'un centenar d'assistents que es van reunir per fer memòria i reviure un Ovidi irònic, apassionat, tendre, corrosiu i compromès.

L'homenatge va obrir amb el cor Infantil i juvenil de l'Escola de Canet de Mar, que va cantar un parell de cançons del cantautor: "La fera ferotge", que va posar nom a l'acte, i "La cançó de les balances". A continuació, l'escriptora Núria Cadenes, autora de la bibliografia d'Ovidi Montllor, va emocionar el públic amb el relat de trajectòria de l'Ovidi a través dels versos de "La cançó del cansat", dedicada a Joan Fuster. Tal com va explicar Cadenes, la seva va ser una trajectòria vertebrada per la identitat de país, de cultura, classe i consciència de classe, com es mostra en els versos de la cançó. Cadenes va fer èmfasi en el compromís lingüístic que va tenir l'artista, des d'aprendre a escriure la llengua catalana per ell mateix, fins a regalar i completar poetes tan importants per la nostra llengua com Vicent Andrés Estellés.

Pep Parra i Albert Dotras van interpretar dues peces del repertori ovidià ("Homenatge a Teresa" i "Autocrítica i crítica", creada durant la seva estada a Canet de Mar), i el cantautor Miquel Pujadó, amic d'Ovidi, va commoure relatant vivències conjuntes amb l'artista tot destacant l'important paper que va tenir en l'època de la Nova Cançó. Pujadó va regalar als assistents dues cançons pròpies connectades a la seva amistat amb Montllor: "El bar enmig de la boira" i "Soc de la mata de Jonc". Per finalitzar l'acte va tenir lloc una conversa apassionada entre Cadenes i Pujadó per recordar la ira esperançada de la veu de Montllor que, tot i els esforços aliens per oblidar-la, continua viva i la recorden les seves cançons.