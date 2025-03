Alerta per excés de contaminació per nitrats a l’aigua potable d’Ulldecona

Alerta per excés de contaminació per nitrats a l?aigua potable d?Ulldecona

En relació a la notícia apareguda en els mitjans de comunicació referent a la superació de la concentració de nitrats en la aigua d’abastament del nucli urbà d’Ulldecona, la Xarxa Aigua Ebre, de la qual forma part Ecologistes en Acció de Tarragona i Terres de l’Ebre, posa de manifest el següent:

L’accés a l’aigua potable i el sanejament és un dret humà, considerat com a tal per les Nacions Unides des del 2010, raó per la qual cal garantir el subministrament d’aigua apta per al consum humà per assegurar la qualitat de vida de les persones.

Segons l’Ajuntament d’Ulldecona, la setmana passada l’empresa AGBAR va informar que l’abastament del nucli urbà d’Ulldecona havia superat els 50 mg/l de nitrats, que és el valor paramètric límit determinat en el Reial Decret 3/2023, de 10 de gener , pel qual s’estableixen els criteris tècnics i sanitaris de la qualitat de l’aigua de consum, el seu control i subministrament pel que fa a aquest compost per tal que l’aigua de boca sigui apta per al consum. Límit que no és la primera vegada que és superat en aquesta població.

D’altra banda, estudis recents conclouen que el valor límit màxim permès per la legislació europea i espanyola, de 50 mg de nitrats per litre d’aigua potable, no és suficient per protegir la població, especialment davant malalties com diferents tipus de càncer i es considera que caldria modificar el Real Decret 3/2023 d’aigua de consum humà, reduir el valor límit màxim permès de nitrats i tenir en compte, per exemple, que el límit màxim de nitrats establert per als ecosistemes fluvials és la meitat del permès per a l’aigua de boca, i que la mateixa OMS va establir ja a l’any 1995 un límit màxim d’ingesta de nitrats de 3,7 mg per quilo corporal i dia (als nitrats continguts a l’aigua s’hi han de sumar els emprats en conserves, làctics i embotits, entre d’altres).

Recentment, un estudi publicat el 2023, liderat per l’Institut de Salut Global de Barcelona (*ISGlobal), relaciona l’exposició a nitrats en l’aigua amb l’aparició de tumors de pròstata agressius en homes menors de 60 anys. Els participants que van beure aigua amb concentracions de nitrats per sobre de 14 mg/dia triplicaven la probabilitat de desenvolupar un tumor de pròstata agressiu.

Una font de contaminació per nitrats és l’ús de fertilitzants agrícoles en excés, ja que el nutrient sobrant pot contaminar les aigües superficials i subterrànies. Una altra font agrària de nitrats és l’oxidació de l’amoníac procedent de les dejeccions animals. Recordem que al terme d’Ulldecona hi ha quatre de les granges més contaminats de les Terres de l’ Ebre (segons l’estudi de Crític).

Revisant els valors de nitrats del dipòsit de capçalera que consten a la seu electrònica de l’Ajuntament d’Ulldecona, es pot comprovar que de les darreres 30 analítiques realitzades entre desembre de 2023 i febrer de 2025, el 50% sobrepassa el valor de 45 mg/l i el 63% el valor de 40 mg/l. Donat el 15% d’incertesa del valor manifestat per l’empresa que du a terme les anàlisis, considerem que cal emprendre mesures per rebaixar aquests nivells, atès que cada cop està més clar que el consum continuat d’aigua amb aquestes elevades concentracions de nitrats acaba alterant la salut, com a mínim, dels sectors més vulnerables de la població, com nadons lactants i dones embarassades entre d’altres.

Segons el propi Govern d’Espanya per a evitar la contaminació de les aigües per nitrats, cal aplicar les bones pràctiques agràries, de manera que els productes utilitzats en la nutrició vegetal o en la millora de les característiques del sòl compleixin amb dos requisits fonamentals: eficàcia agronòmica i absència d’efectes perjudicials per a la salut i el medi ambient. En aquesta línia, la Unió Europea va aprovar el Reglament (UE) 2019/1009, del Parlament Europeu i del Consell, de 5 de juny de 2019, pel qual s’estableixen disposicions relatives a la posada en disposició en el mercat dels productes fertilitzants UE que marca la necessitat de desenvolupar mesures de control i gestió, entre d’altres macronutrients, dels nitrats, que es concreten en la necessitat de disposar de Codis de Bones Pràctiques Agrícoles d’aplicació voluntària i establir els Programes d’Acció d’aplicació obligatòria en les zones vulnerables a nitrats.

En aquest sentit, i atenent a que Ulldecona es un municipi ubicat en zona vulnerable per nitrats, entenem que cal determinar-hi els programes d’Acció obligatoris per disminuir la concentració de nitrats, intensificar les inspeccions per determinar quines activitats estan produint la contaminació i establir una moratòria de noves instal·lacions que puguin incrementar la contaminació. No entenem de cap manera l’autorització recent per part de l’Ajuntament per a la instal·lació d’una nova macrogranja porcina damunt mateix de la reserva d’aigua subterrània de la qual s’abasteix la població, i vora la bassa de l’ermita, on s’hi troben espècies protegides.

Finalment considerem que han de ser els responsables econòmics causants de la contaminació (grans explotacions de ramaderia i agricultura intensives) els que han d’assumir els sobre costos de la potabilització de l’aigua necessària a conseqüència de les seves accions contra el medi ambient.