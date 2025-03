en defensa del territori

Acció en contra la urbanització del sector fener de Llançà

L’acció ha consistit en omplir la muntanya de taques de sang per mostrar la destrossa i l’alt perjudici que s’està realitzant sobre aquests terrenys forestals.

IAEDEN-Salvem l’Empordà i SOS Costa Brava, amb el suport del Jovent Ecologista Empordanès, han fet una acció de protesta contra l’acció de la urbanització del sector Super Fener de Llançà. Amb l’objectiu d’aconseguir la paralització immediata de les obres del sector i la modificació del planejament territorial del municipi de Llançà aprovat el 2002, per tal que s’adapti a la legislació vigent i al context d’emergència climàtica actual. També exigim la nul·litat de ple dret del projecte d’urbanització del Pla de Millora Urbana (PMU)-3 de Super Fener. Les entitats ecologistes defensen que aquests terrenys no reuneixen els requisits per a ser qualificats com a «sòl urbà» i que, a més, es troben en una ubicació d’alt valor paisatgístic i ambiental, llindant amb el Parc Natural del Cap de Creus. Aquests terrenys tenen un pendent superior al 20% fet que, segons la normativa urbanística vigent, és incompatible amb la seva classificació com a sòl urbà.

El passat 24 de febrer, la IAEDEN-Salvem l’Empordà i SOS Costa Brava, van presentar un recurs de reposició a l’Ajuntament de Llançar per sol·licitar la nul·litat de ple dret del projecte d’urbanització del Pla de Millora Urbana (PMU)-3 de Super Fener i la paralització immediata de les obres. Malgrat les nostres peticions i les irregularitats denunciades, l’administració ha desestimat completament el recurs en data 21 de març de 2024.

Davant d’aquesta decisió, avui, dijous 27 de març, la IAEDEN-Salvem l’Empordà i SOS Costa Brava han convocat una roda de premsa in situ on els advocats de referència de les nostres organitzacions han exposat les il·legalitats i incongruències que s’estan duent a terme en aquesta zona. També s’ha realitzat una acció reivindicativa per conscienciar sobre la destrossa i el perjudici d’aquestes obres sobre la muntanya, que amb teles vermelles ha simbolitzat una muntanya sagnant.

Per contextualitzar, l’any 2013 es va aprovar definitivament el projecte d’urbanització anomenat Pla de Millora Urbana (PMU)-3 Super Fener al municipi de Llançà, situat en un dels pocs espais no urbanitzats que queden al límit sud del municipi.

Des de les organitzacions defensen que aquests terrenys no reuneixen els requisits per a ser qualificats com a “sòl urbà” i que, a més, es troben en una ubicació d’alt valor paisatgístic i ambiental, llindant amb el Parc Natural del Cap de Creus. A més, aquests terrenys tenen un pendent superior al 20% fet que, segons la normativa urbanística vigent, és incompatible amb la seva classificació com a sòl urbà.

Per tot això, exigeixen que les administracions modifiquin el planejament territorial del municipi de Llançà aprovat el 2002, per tal que s’adapti a la legislació vigent i al context d’emergència climàtica actual.

Mes enllà del cas concret de la urbanització de Llançà, les dues organitzacions consideren que qualsevol intent de continuar la construcció arran de costa és una decisió incoherent per mantenir un model urbanístic especulatiu i obsolet que malmet l’economia i la conservació del nostre patrimoni natural.

Reiteren la seva demanda de paralitzar immediatament aquest projecte i repensar un model urbanístic sostenible i respectuós amb el territori.